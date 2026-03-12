Le tourisme de Tuyên Quang prend le virage numérique

La province de Tuyên Quang (Nord) s’emploie progressivement à mettre en place un écosystème de tourisme intelligent. Les habitants eux-mêmes s’appuient désormais sur les plateformes de réseaux sociaux pour promouvoir et développer l’activité touristique locale.

>> Lung Cu organise pour la première fois le Festival des fleurs de cerisier

>> Tourisme vert - une voie de développement durable à l’extrême Nord du Vietnam

>> Lô Lô Chai, une adresse coup de cœur à Tuyên Quang

Photo : VNA/CVN

Le plan d’aménagement de la province pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, fixe l’objectif d’un développement touristique durable. Celui-ci repose à la fois sur la valorisation du patrimoine, la préservation des identités culturelles des minorités ethniques et la promotion d’une économie verte. La stratégie accorde également une attention particulière à la transformation numérique et à l’application des technologies dans la promotion et la gestion des destinations.

Dans la commune de Lùng Tam, située au sein du géoparc du plateau karstique de Dông Van, le tourisme s’est fortement développé ces dernières années. Les habitants des zones montagneuses se tournent progressivement vers les services touristiques.

Les revenus augmentent et les conditions de vie s’améliorent. Trang Thi Chu, du hameau de Côc Ma, vient d’inaugurer une maison en bois à flanc de montagne pour accueillir des visiteurs venus se reposer et admirer le paysage.

"Je fais des vidéos que je publie sur TikTok. Ce sont mes enfants qui m’ont appris. Grâce à eux, j’ai aussi appris à utiliser Facebook pour prendre des photos. Beaucoup de gens viennent voir et mettent des +likes+", raconte-elle.

Grâce à l’essor des outils numériques dans le tourisme, les visiteurs peuvent aujourd’hui rechercher et choisir facilement leur destination ou leur hébergement à Tuyên Quang.

"Les visiteurs trouvent et réservent tout sur Internet. Toutes les informations sont disponibles: les maisons d’hôtes, les lieux à visiter… Comparé à il y a quelques années, avec les technologies de l’information et Internet, c’est beaucoup plus simple", explique Nguyên Van Nghiêp, qui propose des excursions à moto pour les touristes.

Photo : VNA/CVN

En 2025, la province a lancé plusieurs programmes prioritaires visant à construire un système de données et d’infrastructures numériques, tout en développant des produits et services touristiques. Les habitants sont également formés à l’utilisation des outils numériques pour promouvoir eux-mêmes leur territoire. Gia Mi Po, chef du hameau de Xin Phin Chu, dans la commune de Son Vi, souligne que les habitants savent désormais utiliser le livestream pour promouvoir leurs activités.

"J’ai participé à des formations pour apprendre à utiliser les smartphones et ensuite expliquer aux habitants comment utiliser Internet. Sur les réseaux, il y a beaucoup d’informations qui nous permettent d’apprendre et d’améliorer nos activités touristiques", indique-t-il.

"Les visiteurs n’ont qu’à cliquer sur la page “My Tuyên Quang” ou sur les portails touristiques pour accéder à toutes les informations sur les destinations. Nous y avons également intégré des services d’hôtels, de restaurants, de santé ou de transport pour faciliter leur voyage. Les touristes peuvent ainsi consulter le portail du tourisme intelligent pour rechercher les lieux qui les intéressent", dit Nguyên Thi Hoài, directrice adjointe du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Lors des dernières vacances du Nouvel An lunaire 2026, la province a accueilli environ 252.000 visiteurs, dont 15.100 étrangers. Le taux d’occupation des hébergements a atteint 55 à 60% aux périodes de pointe, et même 100% dans les communes de Dông Van et de Lung Cu.

Cette année encore, Tuyên Quang continuera de considérer le tourisme comme un secteur prioritaire, avec l’ambition de développer une activité verte, durable, professionnelle et riche en identité culturelle, soutenue par la transformation numérique et la promotion sur les réseaux sociaux, afin de renforcer la visibilité de la province sur la carte touristique du Vietnam.

VOV/VNA/CVN