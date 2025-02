France : l'épidémie de grippe fléchit un peu

Photo : AFP/VNA/CVN

La semaine dernière, allant jusqu'au dimanche 2 février, a été marquée par un "ralentissement de l'épidémie dans l'Hexagone", annonce Santé publique France dans son dernier bilan hebdomadaire.

C'est potentiellement un tournant alors que l'épidémie de grippe saisonnière s'avère exceptionnellement virulente cet hiver, une situation en partie liée à la circulation simultanée de trois souches du virus.

Chez les adultes, la mortalité semble particulièrement haute par rapport aux années précédentes et chez les enfants, le nombre d'hospitalisations atteint un niveau exceptionnellement élevé.

Le ralentissement de la semaine dernière marque les premiers signes d'affaiblissement de l'épidémie, avec un recul de l'activité liée à la grippe dans les hôpitaux, de même que les consultations chez le médecin.

Pour autant, l'"activité grippale (est) toujours très élevée et plus particulièrement chez les enfants", prévient Santé publique France.

Le niveau des hospitalisations, notamment, demeure "à un niveau très élevé chez les moins de 15 ans et (reste) élevé chez les 65 ans et plus", soit les personnes les plus à risque de complications potentiellement meurtrières.

Toutes les régions de métropole restent frappées par l'épidémie, ainsi qu'Outre-mer la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et, désormais, Mayotte, où la situation sanitaire est compliquée par le passage récent du cyclone Chido.

Santé publique France appelle à nouveau à utiliser les gestes barrières alors que le vaccin anti-grippe s'avère cette année peu efficace chez les plus âgés, même si la campagne de vaccination est prolongée jusqu'à la fin du mois.

En ce qui concerne les autres épidémies saisonnières, celle de bronchiolite qui frappe les bébés, s'achève peu à peu dans l'Hexagone après avoir été relativement clémente cette année.

Quant au COVID-19, il reste au creux de la vague avec une "activité globalement stable à des niveaux bas".

AFP/VNA/CVN