Hô Chi Minh-Ville met en avant la diversité de sa gastronomie

Le Service municipal du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a présenté le 22 octobre une série de programmes touristiques culinaires visant à enrichir l’offre de la ville pour les amateurs de gastronomie. Cette initiative marque une étape importante dans la stratégie de positionnement de Hô Chi Minh-Ville comme "paradis culinaire" du pays et de la région.

>> Le Vietnam rayonne par sa culture culinaire vibrante et diversifiée

>> Festival de la gastronomie végétarienne 2025 multiplie le mode de "vie verte"

>> Quand le goût du phở relie cultures et opportunités économiques

Conçus par les entreprises de voyage locales, ces circuits combinent restauration, shopping et visites, en s’inscrivant dans le plan de développement du tourisme gastronomique jusqu’en 2030.

Selon Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service municipal du tourisme, la richesse et la diversité de ces produits permettront à la ville de consolider son rôle de centre touristique international et de destination incontournable. L’objectif est d’attirer 10 millions de visiteurs étrangers et de générer 290.000 milliards de dôngs de recettes touristiques en 2025.

Photo : BTC/CVN

Parallèlement, l’Association culinaire de Hô Chi Minh-Ville et le Comité populaire du quartier de Binh Phu ont annoncé l’organisation du Green Food Festival 2025, le plus grand festival végétarien jamais tenu dans la ville. Prévu du 31 octobre au 4 novembre 2025 au parc Binh Phu, l’événement mettra à l’honneur la cuisine végétarienne vietnamienne et le message "Vivre vert - vivre sain".

Le festival adoptera le modèle "Événement vert - zéro déchet", en partenariat avec le réseau Foodbank Vietnam et le projet GreenHero, et comprendra notamment une journée dédiée au recyclage des déchets alimentaires.

Parmi les temps forts figurent l’activité caritative "Cuisine du cœur - 1.000 repas gratuits", des démonstrations culinaires, des expositions de produits végétariens, des conférences sur la nutrition et le tourisme vert, ainsi que des échanges culturels et musicaux.

VNA/CVN