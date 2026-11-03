Inauguration du port Sun Harbour : un nouvel élan pour les liaisons maritimes à Phu Quôc

Le 1 er novembre, le groupe Sun Group a officiellement inauguré et mis en service le port d’An Thoi, commercialisé sous le nom de Sun Harbour Phu Quôc, dans la zone administrative spéciale de Phu Quôc, province d’An Giang.

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Photo : BTC/CVN

La mise en service de cette infrastructure majeure devrait contribuer à améliorer la qualité du transport maritime, à renforcer les liaisons entre les différentes destinations touristiques et à donner une nouvelle dynamique au développement du tourisme dans le sud de l’île.

Selon Sun Group, dès le premier jour d’exploitation, les principales compagnies maritimes ont repris leurs activités et leurs navires ont quitté le port en nombre. Le port d’An Thoi constitue également un important nœud de transport fluvial et maritime, desservant les activités de transport de passagers ainsi que les excursions touristiques vers les îles de Hon Thom, Hon May Rut et Hon Mong Tay.

Doté d’infrastructures comprenant des entrepôts, des aires de stockage et des installations auxiliaires, le port peut accueillir des navires d’une capacité allant jusqu’à 3000 tonnes de port en lourd (DWT). Il contribuera ainsi à la mise en place d'un réseau de transport destiné notamment à soutenir l’organisation du sommet de l’APEC 2027.

Dans cette perspective, les organismes concernés s’attacheront à perfectionner progressivement les procédures d’exploitation, à renforcer la sécurité maritime et à améliorer la qualité des prestations, afin de favoriser le développement du tourisme maritime et insulaire à Phu Quôc.

"Avec sa mise en service officielle, le port d’An Thoi deviendra une plateforme centrale reliant Phu Quôc aux grandes compagnies maritimes venues de différentes régions. Il contribuera également à stimuler le développement du sud d’An Thoi", a souligné Ngô Minh Tri, vice-président du Comité populaire de la zone administrative spéciale de Phu Quôc.

De son côté, Le Thi Hông Ly, directrice de la société à responsabilité limitée Paradise Land Phu Quoc et directrice du comité de gestion du port d’An Thoi, a indiqué que son entreprise était pleinement consciente des opportunités, mais aussi des responsabilités qui lui incombaient pour contribuer à bâtir un environnement de transport maritime et de tourisme insulaire moderne, professionnel et respectueux des standards internationaux.

L’entreprise entend appliquer des procédures et des normes rigoureuses dans l’exploitation du port d’An Thoi, avec pour objectif d’atteindre progressivement les standards internationaux en matière de services portuaires.

"Nous allons recourir aux technologies de l’information pour la gestion des véhicules, accorder une attention particulière à l’organisation des parkings, à la régulation de la circulation ainsi qu’à l’aménagement des zones d’embarquement et de débarquement des passagers. Nous veillerons également au respect des exigences en matière de sécurité et d’ordre public, de prévention et de lutte contre les incendies, ainsi que de protection de l’environnement, afin de garantir la sécurité des visiteurs", a précisé Le Thi Hông Ly.

Minh Thu/CVN