Nouvelle baisse des prix de l’essence et du diesel

Les prix de l’essence et du diesel ont fortement reculé lors de l’ajustement du 3 novembre, tandis que celui du mazout a progressé, marquant ainsi une deuxième baisse consécutive des prix des carburants.

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Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Selon la décision conjointe des ministères de l’Industrie et du Commerce et des Finances, le litre d’essence E5RON92 est désormais vendu à 23.203 dôngs, en baisse de 1.020 dôngs. L’essence E10RON95-III s’établit à 23.231 dôngs le litre, soit une diminution de 928 dôngs. Le diesel 0,05S recule de 1.370 dôngs, à 28.876 dôngs le litre.

À l’inverse, le mazout 180CST 3.5S augmente de 378 dôngs, à 23.974 dôngs le kilogramme.

Lors de cet ajustement, les autorités ont procédé à un prélèvement de 700 dôngs par litre sur les essences biologiques au profit du Fonds de stabilisation des prix des carburants, à partir des avances du budget de l’État.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a indiqué que le marché pétrolier mondial avait été influencé notamment par les perspectives de négociations diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran, l’amélioration des exportations de pétrole de l’Arabie saoudite et la poursuite du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Ces facteurs ont entraîné des évolutions contrastées des prix des produits pétroliers au cours des derniers jours.

Les ministères concernés ont également poursuivi l’application de la taxe spéciale sur la consommation des carburants, conformément à la Résolution n°45 du gouvernement, ainsi que les opérations de prélèvement et d’utilisation du Fonds de stabilisation.

Le 1er novembre, le ministère de l’Industrie et du Commerce avait déjà annoncé une forte baisse des prix de plusieurs carburants. Il s’agit ainsi du deuxième ajustement consécutif à la baisse, dans un contexte marqué par les mesures fiscales et les fluctuations des cours mondiaux.

Les nouveaux prix et les mesures relatives au Fonds de stabilisation sont entrés en vigueur à partir de 22 heures, le 3 novembre.

VNA/CVN