FPT renforce sa présence en Europe avec un nouveau bureau en Pologne

Le groupe vietnamien FPT a inauguré, le 2 novembre, un bureau dans la ville de Gdansk, en Pologne, marquant une nouvelle étape de son expansion sur le marché européen. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Vietnam en Pologne, Ha Hoang Hai, de la vice-présidente de la ville de Gdansk, Emilia Lodzińska, de dirigeants de FPT et de FPT Software, ainsi que de représentants de l’Association des entreprises vietnamiennes en Pologne et de partenaires internationaux.

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À cette occasion, l’ambassadeur Ha Hoang Hai a estimé que l’ouverture de ce bureau constituait non seulement une étape importante dans le développement du groupe, mais témoignait également des capacités technologiques et de l’intégration internationale croissante des entreprises vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné le rôle pionnier de FPT dans la promotion des ressources humaines, des produits et des services technologiques vietnamiens à l’étranger, contribuant ainsi à renforcer la position des entreprises du pays sur les marchés internationaux.

Alors que les relations entre le Vietnam et la Pologne viennent d’être élevées au niveau de partenariat stratégique et se développent dans plusieurs domaines, la présence de FPT à Gdansk devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les entreprises des deux pays.

L’ambassadeur a réaffirmé que l’ambassade du Vietnam continuerait à soutenir FPT et les entreprises vietnamiennes dans leurs investissements et leurs activités en Pologne, tout en favorisant les échanges entre entreprises, la coopération scientifique et technologique ainsi que l’innovation.

FPT compte actuellement plus de 150 partenaires technologiques en Europe. Plaçant l’intelligence artificielle (IA) au cœur de sa stratégie, le groupe entend poursuivre le développement de solutions de transformation numérique, d'applications fondées sur l'IA, de logiciels destinés à l'industrie automobile et de services d'ingénierie de haute technologie, afin de répondre aux besoins de sa clientèle internationale.

L’ouverture de ce bureau à Gdansk vient ainsi consolider l’implantation des entreprises technologiques vietnamiennes en Europe et créer de nouvelles opportunités de coopération entre le Vietnam et la Pologne dans les domaines économique, scientifique et technologique, ainsi que dans la formation des ressources humaines.-

VNA/CVN