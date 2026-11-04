Cinq salons internationaux de l’industrie ouvrent simultanément à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville accueille, du 4 au 6 novembre, cinq salons internationaux consacrés à l’eau, à l’énergie, aux technologies industrielles et aux infrastructures numériques, réunissant plus de 800 entreprises de plus de 25 pays et territoires afin de promouvoir les échanges technologiques et les opportunités de coopération.

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Photo : My Phuong/VNA/CVN

Cinq salons internationaux spécialisés dans les secteurs industriels ont été inaugurés simultanément le 4 novembre au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville, réunissant plus de 800 entreprises venues de plus de 25 pays et territoires.

Organisés par Informa Markets Vietnam en coopération avec plusieurs partenaires vietnamiens, ces événements couvrent les secteurs de l’approvisionnement et de l’assainissement en eau, de l’énergie, du froid, de la climatisation, des industries auxiliaires, des bâtiments intelligents et des infrastructures numériques.

Cette série comprend notamment la 17e édition du salon et congrès international du Vietnam sur l'approvisionnement en eau, l'assainissement, les ressources en eau et la purification (Vietwater 2026) ; la Semaine de l’énergie au Vietnam (Vietnam Energy Week) ; le salon international des technologies du froid, de la climatisation et des bâtiments intelligents ; le Salon vietnamien des industries auxiliaires (VSIF) ; ainsi que le salon Vietnam Data Center & Cloud Confex consacré aux centres de données et au cloud computing.

Le regroupement de ces cinq événements vise à renforcer les échanges entre des secteurs étroitement liés au développement industriel et aux infrastructures.

Selon Ben Wong, directeur général d’Informa Markets Vietnam, les entreprises participantes présentent une large gamme de produits dans les domaines de l’approvisionnement et de l’assainissement en eau, de l’énergie, des systèmes HVACR, des industries auxiliaires et des infrastructures numériques.

Cette diversité favorise les échanges entre fabricants, fournisseurs de technologies, investisseurs et clients professionnels. La série de salons vise également à optimiser les opportunités commerciales, à encourager les échanges d’expertise et à aider les entreprises à trouver des solutions intégrées répondant aux besoins d’un développement industriel moderne et durable au Vietnam.

Du 4 au 6 novembre, les entreprises et les acheteurs peuvent rencontrer des fournisseurs vietnamiens et étrangers et découvrir des technologies adaptées à leurs projets et à leurs sites de production. Des pavillons internationaux leur permettent également d’accéder à de nouvelles technologies et à des expériences venues de différents marchés.

Les organisateurs proposent en outre des programmes de mise en relation destinés aux acheteurs stratégiques, aux investisseurs et aux entreprises à la recherche de produits, de solutions et de partenaires. Des visites en groupe sont également prévues pour les délégations d’entreprises, de zones industrielles, d’usines et d’organisations professionnelles.

Pour Nguyên Hông Hiêu, directeur adjoint du Département de la gestion des ressources en eau du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, Vietwater 2026 constitue une occasion pour les autorités, les experts et les entreprises vietnamiennes et étrangères d’échanger leurs expériences.

Le salon présente aussi les avancées scientifiques et technologiques et encourage la coopération dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de l’industrie et de l’environnement.

Le programme comprend notamment les conférences techniques Vietwater 2026 et une conférence internationale sur le thème "Transformation numérique : des solutions pratiques pour une gestion intelligente de l’eau".

Organisées par l’Institut des ressources en eau et de l’environnement d’Asie du Sud-Est et Informa Markets Vietnam, ces rencontres réunissent des experts vietnamiens et étrangers autour des solutions numériques pour la gestion de l’eau, face au changement climatique et aux enjeux de sécurité des ressources hydriques au Vietnam et en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN