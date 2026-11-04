Le secteur privé, moteur de croissance

Avec une contribution de plus de 51% au PIB et de 82% des emplois créés dans l’économie, le secteur privé vietnamien est appelé à franchir une nouvelle étape : passer du statut de contributeur majeur à celui de véritable moteur de la croissance.

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Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Il lui revient ainsi de prendre pleinement part à la réalisation de l’objectif de croissance à deux chiffres et de contribuer à jeter les bases du développement du Vietnam à l’horizon 2045.

Alors que les marges de progression fondées sur l’accumulation de capital et le recours à une main-d’œuvre à bas coût s’amenuisent, la mobilisation des ressources, le renforcement des capacités technologiques et l’amélioration de la gouvernance des entreprises deviennent des enjeux déterminants.

Sur la période 2021-2025, l’économie vietnamienne a enregistré une croissance annuelle moyenne de 6,23%. En 2025, celle-ci s’est élevée à 8,02%, portant le PIB à 514 milliards de dollars. À la mi-2026, le Vietnam comptait plus de 1,06 million d’entreprises en activité. Le secteur privé représentait 96% de leur nombre total et près de 78% du capital social enregistré.

En 2025, sur un investissement total de 5.140.000 milliards de dôngs consacré à 564 ouvrages et projets inaugurés, les capitaux privés se sont élevés à 3.840.000 milliards de dôngs, soit 74,6%.

Au-delà de cette expansion quantitative, de nombreuses entreprises privées ont intensifié leurs investissements dans les hautes technologies, l’économie numérique, l’économie verte, l’industrie et les infrastructures.

En 2025, sur un investissement total de 5.140.000 milliards de dôngs consacré à 564 ouvrages et projets inaugurés, les capitaux privés se sont élevés à 3.840.000 milliards de dôngs, soit 74,6%. Ces chiffres témoignent de la capacité croissante du secteur privé à mobiliser des ressources au service du développement.

Toutefois, atteindre une croissance annuelle moyenne d’au moins 10% suppose une transformation en profondeur du modèle de développement. L’économie doit ainsi délaisser un schéma reposant essentiellement sur l’augmentation des facteurs de production pour privilégier les gains de productivité, l’application des avancées scientifiques et technologiques et l’innovation.

L’objectif de croissance à deux chiffres impose de repenser les moteurs de la croissance, en accordant une place accrue à la productivité, aux technologies et à l’efficacité de l’utilisation des ressources, selon Nguyên Quôc Anh, directeur adjoint de l’Institut de stratégie et de politiques économiques et financières.

Dans cette perspective, l’enjeu pour le secteur privé ne consiste pas seulement à accroître le nombre d’entreprises, mais surtout à renforcer leur compétitivité, à maîtriser les technologies et à s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur. C’est à cette condition qu’il pourra pleinement assumer son rôle moteur dans le nouveau modèle de croissance.

Un cadre institutionnel favorable et un environnement des affaires transparent et stable sont essentiels pour inciter les entreprises à investir sur le long terme. Ces dernières années, le Parti, l’Assemblée nationale et le gouvernement ont poursuivi leurs efforts pour accélérer la réforme des procédures administratives, lever les obstacles aux activités d’investissement et d’affaires, et soutenir l’émergence de nouveaux moteurs de croissance.

Un décalage persiste néanmoins entre les politiques adoptées et leur mise en œuvre effective. De nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) restent confrontées à des difficultés de financement, à la hausse des coûts des intrants, aux contraintes d’accès aux débouchés commerciaux et au manque de ressources humaines qualifiées. Leur accès au crédit demeure limité, alors même que leurs besoins en investissements technologiques et en transformation numérique ne cessent de croître.

La plupart des entreprises privées sont de petite taille, disposent de capacités limitées en matière de coopération et de mise en réseau, et manquent de moyens financiers pour développer leur production et renouveler leurs technologies. Dans ce contexte, l’enjeu ne réside pas seulement dans l’adoption de politiques de soutien, mais aussi dans l’efficacité de leur mise en œuvre.

Selon Pham Van Viêt, président du conseil d’administration de la société à responsabilité limitée Viêt Thang Jean et vice-président de l’Association des entrepreneurs privés du Vietnam.

Il s’agit notamment de garantir une application cohérente des réglementations, de raccourcir les délais de traitement des dossiers et de réduire les coûts de mise en conformité.

L’efficacité des politiques dépend largement de la manière dont les autorités compétentes les interprètent et les appliquent sur le terrain. Lorsque les réglementations font l’objet d’interprétations divergentes, les entreprises sont contraintes d’attendre des instructions complémentaires, au prix de délais et de coûts supplémentaires, selon Mai Huu Tin, président de la Fédération des entreprises de Hô Chi Minh-Ville.

Au-delà de la simplification des procédures administratives, les mesures de soutien doivent répondre aux besoins concrets des entreprises en matière de financement, de technologies et d’accès aux marchés. Leur efficacité doit pouvoir se mesurer à des résultats tangibles : réduction des coûts de mise en conformité, amélioration de l’accès au crédit et création de conditions favorables à l’expansion des activités de production et commerciales.

Pour que le secteur privé devienne véritablement une force motrice de la croissance, il est essentiel de faire émerger des entreprises suffisamment solides pour jouer un rôle de locomotive et favoriser l'intégration des structures de plus petite taille dans les chaînes d’approvisionnement.

Leur influence ne se mesure pas seulement à l’importance de leur capital ou de leur chiffre d’affaires, mais également à leur capacité à partager leurs technologies, leur savoir-faire en matière de gestion et leurs réseaux commerciaux.

Les grandes entreprises doivent accompagner les plus petites dans les domaines de la gestion, des technologies, du financement, de l’accès aux marchés et du respect des normes internationales. Ces liens de coopération sont essentiels pour bâtir un écosystème entrepreneurial vietnamien dans lequel les entreprises peuvent grandir et progresser ensemble, plutôt que d’évoluer de manière isolée, selon Pham Dinh Doan, président du groupe Phu Thai.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Dans les faits, plusieurs grands groupes privés intensifient leurs investissements à long terme. Le groupe Truong Hai (THACO) s’oriente vers un modèle industriel multisectoriel fondé sur le développement de ses activités industrielles et la transformation numérique, avec pour objectif un chiffre d’affaires consolidé d’environ 180.000 milliards de dôngs en 2027.

De son côté, le groupe Hoà Phat déploie son projet d’usine de fabrication de rails ferroviaires et d’aciers spéciaux Hoà Phat Dung Quât, d’une capacité de 700.000 tonnes par an. La livraison des premiers rails est prévue à partir du deuxième trimestre 2027.

Dans le domaine des infrastructures de transport, les dirigeants du groupe Deo Ca soulignent le rôle du partenariat public-privé (PPP) dans la mobilisation des ressources de la société et l’allègement de la pression sur le budget de l’État. Pour que ce mécanisme puisse produire pleinement ses effets, il est nécessaire de définir clairement les responsabilités et les principes de répartition des risques, tout en mettant en place un cadre juridique suffisamment transparent pour permettre aux entreprises et aux banques de planifier leurs investissements à long terme.

Au-delà des moyens financiers, la qualité de la gouvernance constitue un autre facteur déterminant. Le programme de formation et de perfectionnement de 10 000 dirigeants d’entreprise (CEO) à l’horizon 2030, prévu par la décision n°525/QD-TTg, vise à constituer une nouvelle génération de dirigeants dotés d’une vision stratégique, de compétences modernes en matière de gestion et de la capacité à conduire leurs entreprises vers un développement durable.

Face au durcissement des exigences des marchés, les entreprises ne peuvent plus se contenter d’accroître leurs capacités de production. Elles doivent accélérer l’innovation technologique et la transformation numérique, tout en se conformant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

L’expérience de la société par actions de confiserie Bao Minh illustre la manière dont la technologie peut permettre à une entreprise traditionnelle d’améliorer la qualité de ses produits et de conquérir de nouveaux débouchés. Selon Ngô Thi Tinh, directrice générale de l’entreprise, celle-ci a investi dans des équipements automatisés tout en préservant ses recettes et ses saveurs traditionnelles. Ces technologies permettent de standardiser la qualité, de garantir la sécurité sanitaire des aliments et de renforcer la compétitivité des produits.

Photo : Quôc Luy/VNA/CVN

Les transitions verte et numérique exigent toutefois des investissements importants, qui pèsent particulièrement lourd sur les petites et moyennes entreprises. Les dispositifs de soutien doivent donc être adaptés à leurs besoins réels et leur faciliter l’accès aux financements, aux technologies, aux ressources humaines et aux marchés, tout en stimulant l’innovation et les gains de productivité.

Le secteur privé vietnamien se trouve aujourd’hui à un tournant décisif, avec la possibilité de passer d’un modèle de développement extensif à une croissance davantage axée sur la qualité et la valeur ajoutée. La Résolution n°68-NQ/TW ouvre une nouvelle voie stratégique. Mais pour que ses orientations se concrétisent, il faut une action cohérente et complémentaire, associant les réformes institutionnelles aux efforts d’innovation et de transformation de la communauté des entreprises.

Un environnement des affaires transparent et stable constituera un socle solide pour encourager les investissements à long terme. Parallèlement, les entreprises doivent prendre l’initiative de renforcer leurs capacités de gestion, de maîtriser les technologies, de développer les coopérations et de se conformer aux normes du développement durable.

En libérant le potentiel du secteur privé et en consolidant l’écosystème entrepreneurial, le Vietnam donnera à cette composante essentielle de son économie les moyens de contribuer pleinement à l’objectif de croissance à deux chiffres et à la réalisation de ses ambitions de développement à l’horizon 2045.

VNA/CVN