Électricité et énergies vertes à l'honneur lors de trois salons majeurs à Hô Chi Minh-Ville

Inaugurés ce 15 juillet au Centre des expositions et des conférences de Saïgon (SECC), les salons professionnels Vietnam ETE 2026, Greenergy Expo 2026 et Elecs Vietnam 2026 battent actuellement leur plein. Durant plusieurs jours, le SECC devient la vitrine des nouvelles technologies et de la transition énergétique.

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Organisé du 15 au 17 juillet par la société par actions C.I.S Vietnam Advertising and Exhibition, en collaboration avec l'Association des entreprises mécaniques et électriques de Hô Chi Minh-Ville (HAMEE) et plusieurs partenaires, cet événement vise à présenter les dernières technologies et solutions dans les domaines des équipements électriques, des énergies propres et de la gestion intelligente de l'énergie. Il entend également favoriser les opportunités de coopération, de transfert de technologies et d'investissement dans le contexte de la transition énergétique et du développement d'une économie verte au Vietnam.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Nguyên Thi Lam Giang, directrice du Département de l'innovation, de la transition écologique et de la promotion industrielle, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré : "Le Département de l'innovation, de la transition écologique et de la promotion industrielle est convaincu que ces salons offriront aux entreprises de réelles opportunités de promotion commerciale, de transfert de technologies, d'attraction des investissements et de développement de leurs activités, contribuant ainsi au développement du Vietnam".

Selon les organisateurs, cette édition se tient dans un contexte de profonde mutation du secteur vietnamien de l'électricité et de l'énergie afin de répondre à une demande croissante, portée par l'industrialisation, la transformation numérique et le développement durable. Le développement des énergies propres, la modernisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité ainsi que l'application des technologies numériques à leur gestion figurent parmi les priorités pour améliorer l'efficacité énergétique, garantir la sécurité énergétique nationale et atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050.

Dans ce contexte, Vietnam ETE, Greenergy Expo et Elecs Vietnam 2026 confirment leur rôle de plateformes d'échanges entre entreprises, autorités publiques et partenaires internationaux, favorisant l'innovation, le transfert de technologies et la coopération dans les secteurs de l'électricité et de l'énergie.

Près de 650 entreprises venues du monde entier

L'édition 2026 s'étend sur près de 20.000 m² et réunit plus de 800 stands, présentés par près de 650 entreprises vietnamiennes et étrangères issues de pays disposant d'une industrie électrique développée, notamment la Chine, la République de Corée, l'Allemagne, l'Autriche, la Russie, le Japon, l'Inde, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande.

De nombreuses entreprises du secteur présentent leurs nouveaux produits et solutions technologiques, parmi lesquelles Gelex, Toshiba, ABB, Vina Electric, KEPCO et LS Electric. L'Association coréenne des fabricants de matériel électrique (KOEMA) renouvelle sa participation avec un pavillon consacré à Elecs Vietnam, tandis qu'une importante délégation chinoise expose ses dernières innovations en matière d'équipements électriques et énergétiques.

Au-delà des expositions, les organisateurs poursuivent leur programme de rencontres B2B entre entreprises vietnamiennes et internationales. Cette initiative vise à favoriser les partenariats commerciaux, l'ouverture de nouveaux marchés, l'accès aux technologies de pointe et une intégration accrue des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Parallèlement, une série de séminaires spécialisés aborde des thématiques telles que le stockage de l'énergie, les réseaux électriques intelligents, l'autonomie énergétique à l'ère de l'électrification, la modernisation des réseaux, la transition énergétique et la coopération industrielle. Ces rencontres constituent un espace d'échanges entre experts, décideurs et entreprises autour des dernières avancées technologiques et des solutions destinées à améliorer l'efficacité énergétique dans la production et les activités économiques.

Selon les organisateurs, les trois salons devraient accueillir près de 20.000 visiteurs professionnels au cours de trois jours. Grâce à leur envergure croissante et à la participation d'un nombre toujours plus important d'entreprises et d'organisations vietnamiennes et étrangères, Vietnam ETE, Greenergy Expo et Elecs Vietnam confirment leur statut de rendez-vous annuel majeur du secteur de l'électricité et de l'énergie au Vietnam. Ils contribuent à promouvoir la coopération internationale, l'innovation technologique et le développement du marché dans le cadre de la transition énergétique verte.

Texte et photos : Tân Dat/CVN