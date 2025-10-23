Hô Chi Minh-Ville honore des œuvres littéraires et artistiques exceptionnelles

De nombreuses œuvres littéraires et artistiques exceptionnelles de Hô Chi Minh-Ville des 50 dernières années ont été présentées aux habitants et aux visiteurs lors des Journées littéraires et artistiques de Hô Chi Minh-Ville, organisées dans toute la ville.

Le programme met en avant quelques-unes des chansons les plus appréciées du public local, telles que Mùa Xuân trên thành phô Hô Chi Minh (Le Printemps à Hô Chi Minh-Ville) de Xuân Hông, Tiêng hat tu thành phô mang tên Nguoi (La Ville portant le nom du président Hô Chi Minh) de Cao Viêt Bach, et Thành phô tre (La Ville dynamique) de Trân Tiên, interprétées par Ta Minh Tâm, Thanh Ngoc et le groupe MTV.

L’événement présente également d’excellentes œuvres théâtrales de la ville, notamment Dông chi (Camarades) mise en scène par le Petit Théâtre, et Duc Thuong công Ta quân Lê Van Duyêt – Nguong mang 9 an tu (Maréchal Lê Van Duyêt - Neuf peines de mort) par la scène IDECAF.

Camarades raconte l’histoire de trois soldats qui ont consacré leur jeunesse à la lutte pour l’indépendance et la liberté du pays, ainsi que leur vie dans l’après-guerre. L’autre pièce retrace la vie du maréchal Lê Van Duyêt, gouverneur de la citadelle de Gia Dinh (plus tard Saigon et aujourd’hui Hô Chi Minh-Ville) sous la dynastie des Nguyên (1802-1945).

Les remarquables pièces d’opéra réformé Nguoi ven dô (Les habitants des banlieues) et Tiêng trông Mê Linh (Les sons du tambour de Mê Linh) sont présentées lors de cet événement.

Nguoi ven dô, créée en 1976, met en scène des soldats et des habitants vivant dans les tunnels de la guérilla de Cu Chi, dans le district de Cu Chi, dans les années 1960, tandis que Tiêng trông Mê Linh, créée en 1977, met en scène les deux sœurs Trung Trac et Trung Nhi, qui menèrent l’insurrection, chassèrent les agresseurs du Nord et conquirent l’indépendance nationale au Ier siècle.

Le programme comprend également des spectacles de musique et de lecture de poèmes, ainsi que des représentations de don ca tài tu (chant des amateurs) et de vong cô (airs traditionnels mélancoliques), deux genres de théâtre traditionnel originaires du Sud du Vietnam il y a 100 ans.

La vice-présidente du Comité populaire municipal, a déclaré que les Journées de la littérature et des arts de Hô Chi Minh-Ville visaient à célébrer les réalisations et la créativité littéraires et artistiques des 50 dernières années.

Elle a indiqué que chaque œuvre littéraire, pièce de théâtre, film ou tableau portait un esprit créatif et contemporain, reflétant le courage, la gratitude et l’aspiration au développement de la ville.

La responsable a ajouté que le programme rendait également hommage à des générations d’écrivains, d’artistes et d’amateurs d’art et les encourageait à contribuer davantage au développement du secteur culturel, faisant de Hô Chi Minh-Ville un centre culturel créatif de la région.

VNA/CVN