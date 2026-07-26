Jusqu'à 5,5 millions de dôngs de bourse par mois à l'École polytechnique de Hanoï

Les étudiants admis dans certains programmes de formation de l'École polytechnique de Hanoï et remplissant les critères d'éligibilité pourront bénéficier de bourses gouvernementales pouvant atteindre 5,5 millions de dôngs par mois.

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Photo : CTV/CVN

L'École polytechnique de Hanoï vient de publier la liste des 55 filières et programmes de formation éligibles à ces bourses, conformément au décret gouvernemental n°179/2026/ND-CP relatif aux politiques de soutien en faveur des étudiants en sciences fondamentales, en ingénierie de pointe et dans les technologies stratégiques.

Le montant maximal de la bourse est fixé à 5,5 millions de dôngs par mois. Selon la décision n°1826 du ministère de l'Éducation et de la Formation, les étudiants inscrits dans les filières prioritaires percevront une aide mensuelle comprise entre 3,7 et 5,5 millions de dôngs, tandis que les étudiants en master et les doctorants pourront bénéficier d'un soutien allant de 5,5 à 8,4 millions de dôngs par mois.

À l'École polytechnique de Hanoï, le niveau de soutien le plus élevé, soit 5,5 millions de dôngs par mois, est réservé à sept programmes de master intégré, destinés aux meilleurs étudiants de licence dans les domaines de l'informatique, du génie du contrôle et de l'automatisation, de l'électronique et des télécommunications, de la mécatronique, du génie mécanique, de la logistique et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que du génie chimique.

Par ailleurs, trois formations spécialisées dans les semi-conducteurs - électronique et télécommunications, systèmes embarqués intelligents et Internet des objets (IoT), ainsi que conception avancée de microprocesseurs - donnent droit à une bourse de 4,2 millions de dôngs par mois.

En outre, 45 autres filières relevant de l'ingénierie et des technologies stratégiques sont éligibles à une bourse mensuelle de 3,7 millions de dôngs.

Cette liste comprend notamment des formations très prisées telles que l'informatique, le génie informatique, le génie électrique, le génie du contrôle et de l'automatisation, le génie mécanique, le génie mécatronique, le génie automobile, le génie biomédical, le génie chimique, les mathématiques et l'informatique ou encore le génie de l'environnement.

Pour bénéficier de cette bourse, les candidats doivent être admis dans l'une des filières figurant sur la liste des formations éligibles. Ils doivent également appartenir à l'un des deux groupes suivants : les étudiants admis directement au titre de leurs résultats d'excellence au niveau national, ou ceux ayant obtenu un score d'admission d'au moins 22,5 points, calculé à partir des mathématiques et de deux des quatre matières suivantes : physique, chimie, biologie ou anglais, hors points de priorité, points bonus et points convertis.

En outre, les candidats doivent figurer parmi les 30% des meilleurs admis au niveau national dans leur filière. Les bourses seront renouvelées chaque année, sous réserve que les étudiants remplissent les exigences relatives aux résultats académiques, à la progression dans l'acquisition des crédits et aux activités de recherche.

Selon le ministère de l'Éducation et de la Formation, 30.000 à 32.000 étudiants, de la licence au doctorat, devraient bénéficier de cette politique au cours de la seule année universitaire 2026, pour un budget total d'environ 1.300 milliards de dôngs.

Par ailleurs, quelque 22.250 étudiants inscrits dans les filières prioritaires au cours de l'année universitaire 2025-2026 percevront également ces bourses à partir de septembre 2026, pour un budget total estimé à 350 milliards de dôngs.

Nhât Linh - Câm Sa/CVN