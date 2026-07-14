Le Vietnam mise sur des bourses pour attirer les talents vers les filières STEM

La formation et le développement de ressources humaines de haute qualité dans les domaines des sciences fondamentales, des disciplines d'ingénierie clés et des technologies stratégiques constituent aujourd'hui une nécessité urgente.

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Dans ce contexte, le soutien direct aux étudiants devrait rendre les filières STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) plus attractives, tout en contribuant à améliorer la qualité du recrutement et de la formation dans ces domaines prioritaires.

Entré en vigueur le 15 juillet, le décret gouvernemental n° 179/2026/ND-CP (décret n°179), relatif aux bourses d'études destinées aux étudiants des filières des sciences fondamentales, des disciplines d'ingénierie clés et des technologies stratégiques, instaure un soutien direct aux étudiants.

Selon ce décret, les étudiants admis dans les filières concernées, répondant aux critères de sélection ou bénéficiant d'une admission directe, et classés parmi les 30% des meilleurs candidats, pourront bénéficier de bourses de l'État. Celles-ci seront renouvelées chaque année en fonction des résultats académiques et de la conduite des bénéficiaires.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation a déjà publié la liste des filières relevant des sciences fondamentales, des disciplines d'ingénierie clés et des technologies stratégiques concernées par cette politique.

Selon Nguyên Tiên Thao, directeur du Département de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation et de la Formation, le Vietnam compte actuellement 771.475 étudiants dans les filières STEM, soit près de 29% des effectifs de l'enseignement supérieur. Parmi eux, 475.833 suivent une formation à temps plein dans les 15 groupes de filières concernés par le décret n°179.

L'objectif est de porter la part des étudiants en STEM à 35% d'ici 2030 afin de répondre aux besoins du développement scientifique, technologique et de l'innovation. À cette fin, le ministère met en œuvre plusieurs programmes de développement de ressources humaines de haute qualité et a approuvé 90 programmes de formation d'excellence dans 23 établissements d'enseignement supérieur, associant formation, recherche scientifique et technologies stratégiques, indique-t-il.

Selon le professeur et docteur Nguyên Van Hiêu, vice-recteur de l'Université Phenikaa et recteur de l'École d'ingénierie Phenikaa, le décret n°179/2026 pourrait influencer sensiblement les choix d'orientation des candidats. Les filières scientifiques, techniques et technologiques ne seront plus perçues uniquement comme des filières exigeantes ou peu attractives, mais de plus en plus comme des secteurs stratégiques offrant de nombreuses perspectives de carrière.

À titre d'exemple, l'Université des sciences et technologies de Hanoï a annoncé un quota de 9.700 étudiants pour 2026, dont 55 des 68 programmes sont éligibles à ces bourses, offrant un soutien mensuel compris entre 3,7 et 5,5 millions de dôngs.

À l'Université d'Économie nationale, les filières éligibles aux bourses du gouvernement, notamment la science des données, l'intelligence artificielle et les technologies de l'information, figurent parmi les priorités de la stratégie de développement de l'établissement.

Les experts soulignent toutefois que ces bourses devront s'accompagner d'investissements parallèles dans le corps enseignant et les infrastructures.

Selon le ministre de l'Éducation et de la Formation, Hoàng Minh Son, la politique de bourses du gouvernement contribuera à attirer davantage d'étudiants vers les sciences et les technologies, à améliorer la qualité de la formation et à former les ressources humaines nécessaires au développement des secteurs technologiques stratégiques du Vietnam.

VNA/CVN