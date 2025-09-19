Hô Chi Minh-Ville accélère l’agriculture innovante : de la stratégie à la mise en œuvre

La métropole du Sud s’engage résolument à transformer son agriculture traditionnelle en un modèle urbain, innovant et à haute valeur ajoutée, en combinant technologies de pointe, start-up et politiques publiques ciblées.

D’ici 2030, Hô Chi Minh-Ville s’est fixé des objectifs ambitieux : faire passer la part de la production agricole à haute technologie à 75-85% de la valeur totale du secteur agricole, porter la valeur moyenne de production à 850-1.000 millions de dôngs/ha/an et accroître la productivité du travail de 5,5-6% par an. La ville vise également un taux de formation de plus de 70% dans la main-d’œuvre agricole et entend renforcer le programme OCOP (à chaque commune son produit) en ciblant les normes 4 à 5 étoiles.

Pour y parvenir, les autorités locales multiplient les initiatives : extension des zones de production de semences végétales et animales, développement de l’agriculture à haute technologie, investissements dans les centres d’application de la biotechnologie, soutien aux coopératives et chaînes de valeur, encouragement des start-up et du numérique dans la traçabilité et la gestion des exploitations.

Les autorités municipales ont lancé un plan de soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation dans l’agriculture pour 2025-2030. Dans la foulée, le Parc agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville a ouvert son concours 2025 pour les start-up appliquant l’IoT, l’IA, la blockchain ou la robotique à la production, à la transformation et à la traçabilité. L’événement promet un accompagnement complet : incubation, financement et mise en relation avec le marché.

“Le plan de soutien se concentre pour la période 2025-2030 sur les atouts de la ville, notamment la transformation, la promotion commerciale et la logistique du froid pour accroître la valeur des produits agricoles”, a déclaré Nguyên Nguyên Phương, directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, lors du colloque “Innovation et agriculture”, tenu en août à Hô Chi Minh-Ville.

Des chiffres en forte progression

Selon le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, la valeur moyenne de production sur les terres agricoles de la ville a atteint 619 millions de dôngs/ha en 2024, en hausse de 7% par rapport à l’année précédente. Les produits phares (légumes, horticulture, bovins laitiers, porcs, crevettes d’eau saumâtre et poissons d’ornement) ont représenté 14.159 milliards de dôngs, soit plus de 73% de la valeur agricole totale.

La part de la production agricole utilisant des technologies de pointe s’élève désormais à 45%. La ville compte plus de 472 ha de fruits et légumes et 420 ha de fleurs et plantes ornementales sous haute technologie ; 78,6% du cheptel porcin est élevé avec des procédés modernes.

Le programme OCOP recensait 148 produits certifiés en 2024, issus de 62 entités, dont 36 produits 4 étoiles et 112 produits 3 étoiles.

Lors d’une réunion de travail avec le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, le 8 juillet dernier, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Minh Thanh, a demandé à ce service d’élaborer un plan d’action stratégique et disruptif pour développer le secteur conformément aux objectifs de développement durable de la ville, à la hauteur de son ambition de centre financier international.

Malgré ces progrès, il existe plusieurs défis, concernant notamment l’adoption encore limitée de technologies de pointe dans l’élevage bovin laitier, les coopératives de petite taille, les maillons de la chaîne de valeur insuffisamment intégrés, la pression foncière et le climat urbain changeant.

Modèles efficaces encouragés

Les autorités municipales cherchent actuellement à renforcer leur cadre réglementaire, leurs infrastructures et leurs dispositifs financiers pour attirer davantage d’investissements et accompagner la montée en compétence des agriculteurs urbains, en s’orientant vers des modèles d’agriculture créative.

Avec ses indicateurs en hausse - valeur de production, productivité, surfaces en haute technologie, nombre de produits OCOP - Hô Chi Minh-Ville confirme sa volonté de devenir un modèle d’agriculture urbaine innovante. L’engagement des autorités, des entreprises et des producteurs nourrit l’espoir de voir émerger, dans la plus grande métropole du Vietnam, une agriculture capable de concilier modernité, durabilité et rentabilité.

En matière d’exportation, les autorités estiment d’ici fin 2025 que les produits transformés et certifiés de Hô Chi Minh-Ville - fruits tropicaux, légumes frais à haute valeur ajoutée, produits aquacoles - pourraient voir leurs volumes expédiés à l’étranger augmenter de 10 à 15% sur un an.

La mégapole du Sud recommande à des acteurs concernés d’améliorer la logistique du froid et les services portuaires dans la région qui permettront de réduire les coûts de transport et les pertes post-récolte. En outre, la montée en gamme de l’offre et la promotion commerciale ciblée, notamment à travers des salons internationaux, devraient renforcer la compétitivité des produits agricoles de la ville sur les marchés extérieurs.

