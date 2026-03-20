Hanoï vise un hub financier en deux temps

La capitale vietnamienne projette la création d’un centre financier structuré autour de Hoàn Kiêm d’ici 2030, avant une extension stratégique vers l’axe Nhât Tân - Nôi Bài, dans une vision de développement à long terme.

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Photo : CTV/CVN

Hanoï entend franchir une nouvelle étape dans son développement économique en misant sur les services financiers. Selon le rapport explicatif actuellement soumis à consultation publique, du projet de planification globale de la capitale à cent ans, la ville identifie le commerce et les services comme l’un des trois piliers majeurs de croissance, aux côtés de l’industrie-construction et de l’agriculture.

Dans cette perspective, les autorités ambitionnent de positionner Hanoï comme un centre financier national, avec une ouverture progressive vers les marchés régionaux et internationaux. Cette stratégie repose sur une structuration en deux composantes complémentaires.

Hoàn Kiêm, cœur historique et financier

La première phase prévoit la consolidation d’un centre financier dans le quartier de Hoàn Kiêm d’ici à 2030. Ce secteur déjà emblématique, deviendra le noyau du futur écosystème financier de la capitale.

Les autorités municipales entendent y privilégier l’aménagement d’espaces adaptés afin d’attirer et de maintenir les sièges de grandes institutions financières. Le quartier accueille déjà la Banque d’État du Vietnam, ainsi que de nombreuses banques et sociétés de courtage parmi les plus importantes du pays.

Parallèlement, la ville envisage de transformer la plateforme d’échange actuelle en une véritable bourse de matières premières, dotée d’un système d’information modernisé, d’un mécanisme de gestion contrôlé et d’une connectivité accrue pour les transactions.

Au-delà de 2030, Hanoï projette de développer une seconde composante de son centre financier le long de l’axe Nhât Tân - Nôi Bài, au nord de la capitale. Cette zone est considérée comme stratégique en raison de ses infrastructures de transport et de sa capacité à accueillir des sièges d’organisations financières et de groupes internationaux.

Ce futur pôle devrait s’appuyer sur des infrastructures intelligentes et un système de gestion numérique intégré, permettant de fournir l’ensemble des services financiers sur des plateformes digitales, en lien avec un écosystème d’échanges de portée internationale.

Des objectifs économiques ambitieux

Lors d’une réunion avec le Comité permanent du Parti de Hanoï l’an dernier, le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité pour la capitale de définir son niveau de revenu par habitant à l’échelle régionale à l’horizon 2035-2045. Il a également insisté sur le développement harmonieux de zones de haute technologie et de centres financiers, en cohérence avec les espaces emblématiques tels que le lac Hoàn Kiêm et le vieux quartier.

Dans son schéma directeur à long terme, Hanoï vise une croissance annuelle supérieure à 11% jusqu’en 2030. Le produit intérieur brut régional (GRDP) pourrait ainsi atteindre 113 milliards de dollars, avec un revenu par habitant dépassant les 12.000 dollars.

La capitale ambitionne de maintenir une croissance à deux chiffres jusqu’en 2045. Le GRDP est projeté à 200 milliards de dollars en 2035, puis à 640 milliards en 2045. Le revenu moyen par habitant pourrait respectivement atteindre 18.800 et 42.000 dollars sur ces deux échéances.

À plus long terme, d’ici 2065, Hanoï envisage un revenu par habitant avoisinant les 92.000 dollars, illustrant une trajectoire de transformation économique profonde et durable.

Thao Nguyên/CVN