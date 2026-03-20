La filière thon vietnamienne s’adapte pour maintenir la croissance des exportations

La filière thon vietnamienne a maintenu un chiffre d’affaires stable au cours des deux premiers mois de 2026, malgré les fluctuations du marché mondial. Cette stabilité s’explique par la forte croissance des marchés émergents, qui a permis de compenser le recul de certains marchés traditionnels.

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Photo : VNA/CVN

Selon les données de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), la valeur totale des exportations de thon a atteint 129 millions de dollars au cours de cette période, un montant équivalent à celui de la même période l’année précédente. Bien que la croissance globale soit restée nulle, le paysage des exportations a connu d’importantes mutations structurelles au niveau de la répartition des marchés.

Les États-Unis sont demeurés le principal marché d’importation de thon pour le Vietnam. Cependant, le chiffre d’affaires des exportations vers ce marché a diminué de 15% au cours de la période, éventuellement en raison des obstacles techniques et des changements dans les politiques de consommation intérieure.

Contrairement au repli du marché américain, les entreprises vietnamiennes ont su tirer parti des opportunités offertes par d’autres marchés. Des marchés émergents prometteurs tels que la Russie, le Japon, l’Allemagne et Israël ont enregistré une forte croissance.

La diversification des marchés a permis à la filière thonière de maintenir son équilibre et d’éviter une dépendance excessive à une seule région.

Ces résultats témoignent de la capacité d’adaptation des entreprises aux accords de libre-échange (ALE) et de leurs efforts pour améliorer la qualité de leurs produits afin de répondre aux normes rigoureuses de l’Europe, notamment de l’Allemagne, et de marchés exigeants comme le Japon.

Pour atteindre les objectifs de croissance des prochains trimestres, les experts recommandent au secteur de continuer à suivre de près l’évolution du marché, d’exploiter davantage les marchés de niche et de privilégier la transformation poussée afin d’accroître la valeur ajoutée des produits thoniers exportés.

VNA/CVN