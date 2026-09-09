Planification urbaine du fleuve Rouge : la transparence, clé de l’adhésion de la population

À Hanoï, la consultation publique sur l’ajustement du plan de zonage urbain du fleuve Rouge met l’accent sur la transparence, l’accès à une information claire et la prise en compte des avis des habitants, afin de renforcer la confiance et de favoriser un consensus durable.

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Photo : VNA/CVN

Un grand projet de planification ne peut véritablement se concrétiser que si la population dispose d’informations complètes, comprend clairement les enjeux qui la concernent et peut participer au processus de consultation. Cette exigence de transparence revêt une importance particulière pour l’ajustement global du plan de zonage urbain du fleuve Rouge, dont le périmètre d’étude s’étend sur environ 40 km et concerne directement de nombreux quartiers résidentiels ainsi que le développement à long terme de la capitale.

Informer clairement la population

Depuis le 7 septembre, Hanoï recueille les avis de la population sur l’ajustement global du plan de zonage urbain du fleuve Rouge, à l’échelle 1/5 000, sur le tronçon compris entre les ponts de Hông Hà et de Mê So. La consultation des communautés locales se déroule pendant 20 jours à compter de la publication du dossier.

Selon le Plan N°176/KH-SXD du 5 septembre 2026 du Service municipal de la construction, des consultations directes sont organisées dans 16 quartiers et communes situés dans le périmètre de planification, ainsi que dans huit autres relevant de la zone d’influence. Les habitants de l’ensemble de la ville peuvent également consulter le dossier et transmettre leurs observations en ligne.

L’intérêt porté à cette planification est compréhensible. Il ne s’agit pas seulement de réorganiser l’espace de part et d’autre du fleuve, mais aussi de définir les orientations concernant les transports, les infrastructures techniques, les paysages, l’environnement, la prévention des inondations, la préservation du patrimoine ainsi que la rénovation des zones résidentielles existantes.

Photo : VNA/CVN

Pour les habitants directement concernés, les questions sont très concrètes : Quel avenir pour leur lieu de résidence ? Quels quartiers seront maintenus, réhabilités ou reconstruits ? Où seront implantés les routes, écoles, parcs et équipements publics ? Comment seront préservés les sites patrimoniaux, villages de métiers traditionnels et espaces cultuels ? Et, en cas de déplacement, quelles politiques d’indemnisation et de réinstallation seront appliquées ?

Ces interrogations doivent recevoir des réponses fondées sur les documents officiels. À défaut d’informations précises, la population risque de confondre une option à l’étude avec une décision déjà approuvée, le périmètre de planification avec celui d’une éventuelle expropriation, ou encore les orientations d’aménagement avec un projet d’investissement précis.

Le Plan N°102-KH/TU du 5 septembre 2026 du Comité municipal du Parti exige à cet égard que les informations diffusées soient exactes, objectives, opportunes et facilement compréhensibles, tout en étant adaptées aux différents publics. Il prévoit également une harmonisation des sources de données et des messages de communication, de la ville jusqu’au niveau local.

Les dossiers de planification et les bulletins de consultation sont exposés dans les sièges des comités populaires des quartiers et communes ou dans des lieux publics. Ils sont également disponibles en ligne sur les sites officiels du Comité populaire de Hanoï, du Service de la Construction, de l'Institut d'urbanisme de Hanoï et des autorités locales.

Cette combinaison entre consultation directe et numérique élargit les possibilités de participation. Les habitants peuvent consulter les cartes et documents sur place ou, à distance, transmettre leurs observations par voie électronique.

Dans le quartier de Hông Hà, l’un des premiers à organiser la consultation, le dossier est exposé dans cinq sites situés dans les zones de Chuong Duong, Hông Hà, Yên Phu, Tu Liên et Nhât Tân. Les avis sont recueillis du 7 au 26 septembre, week-ends compris, sous forme papier ou électronique, notamment via des codes QR affichés sur les lieux de consultation.

Le secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire du quartier de Hông Hà, Bùi Tuân Anh, a souligné l’importance de ces deux modes de consultation afin de permettre aux habitants d’avoir une vision globale du dossier et des orientations concernant leur territoire. Il a également demandé que la communication apporte des informations précises sur le foncier, la réinstallation et les politiques directement liées aux habitants.

La publication des documents ne saurait toutefois se limiter à leur mise en ligne ou à l’exposition de cartes. Compte tenu de la technicité des documents d’urbanisme, un accompagnement est nécessaire pour aider les habitants à se repérer sur les cartes et à identifier les questions sur lesquelles ils souhaitent formuler des observations.

Prendre en compte et expliquer les avis

La transparence ne s’arrête pas à la publication du dossier. Les habitants veulent également savoir comment leurs contributions seront recueillies, examinées et prises en compte.

Photo : VNA/CVN

Selon le Plan N°176/KH-SXD, l’Institut d’urbanisme de Hanoï, en coordination avec le Service de la Construction, le Comité de gestion du projet de planification architecturale et les organismes concernés, doit synthétiser les avis, y répondre et finaliser le dossier avant sa soumission pour examen et approbation. Le rapport de prise en compte et d’explication des observations devra être rendu public.

Cette étape est essentielle pour donner une portée concrète à la participation citoyenne. Les observations concernant la réinstallation, les moyens de subsistance, les transports, les écoles, les espaces publics, l’environnement, le patrimoine ou la prévention des inondations doivent être regroupées et faire l’objet de réponses précises.

Les propositions retenues doivent être accompagnées d’explications sur la manière dont elles ont été intégrées au dossier. Pour celles qui ne peuvent être retenues, les autorités doivent également en exposer clairement les raisons juridiques ou techniques.

Dans le quartier de Hông Hà, le président du Comité populaire du quartier, Lê Hông Thang, a affirmé que les autorités souhaitaient publier les informations de manière ouverte, faciliter l’accès des habitants au dossier et écouter aussi bien les avis favorables que les préoccupations, recommandations ou opinions divergentes. L’adhésion de la population ne signifie donc pas l’absence de désaccords initiaux. Elle se construit à travers l’information, le dialogue, l’explication et la prise en compte responsable des contributions.

Prévenir la désinformation

Dans un environnement marqué par une abondance d’informations sur les projets d’aménagement, tout vide informationnel peut rapidement être comblé par des spéculations. Une carte ancienne ou dépourvue de source peut ainsi être présentée à tort comme un document officiel.

Les autorités municipales et locales doivent donc maintenir des sources d’information cohérentes, actualiser régulièrement les données et répondre rapidement aux préoccupations du public. Il importe notamment de distinguer clairement ce qui a été décidé de ce qui constitue encore une proposition ou fait l’objet d’une étude.

Le Plan N°102-KH/TU souligne la nécessité d’associer communication, dialogue, réception, synthèse et réponse aux avis de la population. Les autorités, le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations sociopolitiques doivent contribuer à transmettre les informations aux communautés et à faire remonter fidèlement leurs préoccupations.

Les médias ont également un rôle important à jouer en vérifiant leurs sources et en distinguant clairement planification, projet d’investissement, proposition à l’étude et décision approuvée. Des informations imprécises sur les expropriations, les indemnisations ou la réinstallation peuvent susciter des inquiétudes injustifiées et affecter directement la vie des habitants.

L’ajustement global du plan de zonage urbain du fleuve Rouge constitue une étape importante dans l’organisation d’un espace stratégique pour l’avenir de Hanoï. Plus le processus sera transparent, plus les informations seront claires et plus les avis seront réellement pris en compte, plus solide sera la base de l’adhésion sociale.

La transparence ne consiste donc pas seulement à informer la population de l’élaboration d’un plan. Elle doit lui permettre de comprendre les enjeux, de participer au processus et de suivre la manière dont ses contributions sont prises en compte. C’est ainsi que la confiance et la responsabilité partagée peuvent devenir le socle d’un consensus durable.

VNA/CVN