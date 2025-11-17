Un membre du Politburo participe à la fête de grande union nationale à Lào Cai

Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a assisté lundi 17 novembre à la fête de grande union nationale dans la province de Lào Cai (Nord) à l’occasion du 95 e anniversaire du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre 1930-2025).

>> Le PM assiste à la Fête de la grande union nationale dans la province de Gia Lai

>> Le secrétaire général met en avant la force de la grande union nationale

>> Ba Dinh accueille des dirigeants pour le 95ᵉ anniversaire du Front de la Patrie

Photo : VNA/CVN

Exprimant sa joie de participer à cette fête avec les habitants des hameaux de Hô Sen et Ngoi Len, dans la commune de Thac Bà, le dirigeant a souligné que, depuis de nombreuses années, l’organisation de cet événement dans les quartiers résidentiels à l’occasion de l’anniversaire de la fondation du Front national uni du Vietnam est devenue une tradition significative.

Cette fête rapproche les activités du Front des communautés locales, des familles et des individus, et vise à construire, renforcer et promouvoir l’autonomie du peuple et à accroître la force du bloc de grande union nationale.

Trân Câm Tu exprimé l’espoir que les autorités provinciales, ainsi que les comités locaux du Parti, le Comité du Front de la Patrie et les organisations de masse de la commune de Thac Ba et des hameaux de Hô Sen et Ngoi Len, continueront de perpétuer leurs belles traditions et de consolider leurs acquis.

Il les a exhortés à mettre en œuvre avec succès les résolutions des congrès du Parti à tous les niveaux, à mobiliser la population pour renforcer la force du bloc de grande union nationale et à accomplir efficacement les missions politiques, économiques, culturelles et sociales qui leur ont été confiées.

Le dirigeant a appelé à l’organisation efficace de mouvements d’émulation patriotique au sein de la population. L’encouragement et la reconnaissance de modèles exemplaires, de collectifs exceptionnels et d’individus remarquables ont été mis en avant afin de favoriser un climat d’émulation stimulant et d’inspirer l’ambition de bâtir la prospérité pour les familles, la patrie et la nation.

Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti a souligné la nécessité de poursuivre la mobilisation des ressources communautaires pour prendre soin et soutenir les personnes pauvres. Il a visité des stands présentant des produits agricoles, industriels et artisanaux, ainsi que les identités culturelles des groupes ethniques de la commune de Thac Bà.

Lors de la fête, les délégués se sont également joints aux habitants pour participer à des activités culturelles et sportives traditionnelles. Ils ont ensuite remis des cadeaux à des familles méritantes et aux comités de quartier des deux villages, et ont offert des vélos à plusieurs élèves.

VNA/CVN