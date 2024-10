Hanoï - une ville pour la paix

>> La capitale vietnamienne à travers les images

>> Mettre en lumière la culture et l’histoire de Hanoï

>> Exposition "Hanoï dans mon cœur" : hommage photographique à l'histoire de la capitale

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

La beauté ancienne mélangée à la modernité d'une ville ouverte sur le monde, la paix et la vitalité d'une capitale conviviale... tout cela se mélange pour créer une ville aux caractéristiques uniques, faisant de Hanoï une destination attrayante sur la carte du monde.

Pour Mme Ann Mawe, ancienne ambassadrice de Suède au Vietnam, qui a vécu et travaillé pendant cinq ans à Hanoï, l'amour pour cette capitale vient de la gentillesse et de la sympathie des gens.

Photo : Lâm Pham/CVN

Arrivée au Vietnam en 2019, cette ancienne ambassadrice de Suède a eu l'occasion de rendre visite à une quarantaine de villes et provinces dans l’ensemble du pays.

Au cours de son mandat, elle a participé activement à l'organisation d'événements culturels et artistiques à Hanoï, et de contribuer pour une part importante à la promotion des relations diplomatiques entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Au cours de la période 2019-2024, Mme Mawe a soutenu la mise en relation d'artistes, de chefs, de musiciens et d'éditeurs suédois et vietnamiens et aidé à organiser des événements culturels visant à mettre en valeur les riches histoires et traditions de ces deux pays.

Sa maison était devenue un centre culturel, spécialisé dans l’organisation d’événements culturels et l’accueil des Suédois souhaitant explorer Hanoï et le Vietnam.

Photo : Hoài Phuong/CVN

Des vidéos racontant des histoires au sujet du Têt traditionnel du Vietnam ont fait une très bonne impression sur le public. Elle y a inclus un certain nombre de symboles vietnamiens tels que l'áo dài (tunique fendue traditionnelle des Vietnamiens), le bánh chung (gâteaux de riz gluant), etc. La vidéo du Têt 2023 parlant de la plantation du riz à Nga Son, dans la province de Thanh Hoa (Centre) a notamment attiré près de 100.000 vues.

Passionnée par la musique vietnamienne, Mme Ann Mawe peut chanter un certain nombre de chansons du musicien Trinh Công Son en vietnamien, dont la chanson Nho mùa thu Hà Nôi (Souvenir de l’automne à Hanoï).

Photo : Dâu Dung/CVN

Avant de quitter le Vietnam, cette ambassadrice a confié que Hanoï lui manquera beaucoup, car c'est là qu'elle et sa famille vivent depuis cinq ans et ont de merveilleux souvenirs. Elle adorait les matinées à vélo autour du lac de l'Ouest et des champs de lotus.

Le matin, elle aimait voir les gens faire de l’exercice et prendre leur petit-déjeuner sur le trottoir. D’après elle, Hanoï est la plus belle et la plus dynamique le matin et en fin d'après-midi.

Photo : Dâu Dung/CVN

"Ce qui me reste, c'est la beauté du Vietnam, la gentillesse et la générosité de ses habitants et bien sûr la merveilleuse cuisine. La vie simple ici me manquera, les vendredis après-midi à flâner tranquillement dans les rues de Hanoï. C'est triste de devoir quitter le Vietnam, mais j'y retournerai certainement dans un avenir proche pour continuer à explorer ce pays", a partagé Mme Mawe lors d'un événement organisé à Hanoï fin juin 2024, avant de quitter le Vietnam.

Une ville moderne et en pleine croissance

Le sentiment de Mme Mawe est également celui de nombreux ambassadeurs et diplomates étrangers, au Vietnam depuis de nombreuses années. Pour eux, Hanoï n’est pas un endroit où aller, mais un endroit où revenir.

Photo : Hanh Pham/CVN

"Je ne me suis jamais senti comme un étranger vivant au Vietnam. Je me comporte, travaille, pense et interagis comme un natif - un Hanoïen. Cela me rend très fier", a déclaré ouvertement l'ambassadeur de Palestine au Vietnam, Saadi Salama.

En tant qu'ambassadeur au Vietnam depuis plus de 40 ans, M. Salama considère le Vietnam comme sa deuxième patrie et éprouve des sentiments très particuliers pour cet endroit.

Au cours de ses années de vie et de travail à Hanoï, il a clairement ressenti l'évolution de la capitale en termes d'économie, de société, de coopération au développement et d'intégration économique internationale...

"Hanoï est la capitale et le cœur de tout. Elle a réalisé des développements particuliers dans les domaines de l'économie, de la société et des affaires étrangères", a–t-il commenté.

Jusqu’à aujourd’hui, Hanoï a signé des accords de coopération avec 61 capitales et villes d'autres pays et entretient des relations économiques et commerciales avec près de 200 pays et territoires...

Photo : VNA/CVN

La capitale est d’ailleurs toujours au premier rang des localités attirant des investissements direct étrangers, grâce à un environnement d’investissement ouvert, des infrastructures favorables et des ressources humaines abondantes et de qualité.

"Je comprends que Hanoï est très différente de la période d’économie subventionnée (bao câp), ainsi que de la période d'ouverture que j'ai eu l'occasion de vivre à la fin des années 1980. C'est une ville moderne et elle est entrain de s'efforcer de devenir une destination importante sur les cartes régionales et mondiales. Je crois que tous les Hanoïens et Vietnamiens, moi y compris, sont extrêmement fiers de ce que fait Hanoï", a déclaré M. Salama.

Ngoc Thu/CVN