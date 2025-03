Hanoï rénove l’espace orientale du lac Hoàn Kiêm pour en faire un parc

Ce projet de rénovation impliquera des études approfondies afin d’évaluer les principaux monuments architecturaux, sites historiques et symboles culturels méritant d’être préservés.

Photo : VNA/CVN

L’objectif consiste à proposer de nouvelles fonctions aux installations afin qu’elles s’intègrent harmonieusement au paysage pittoresque et à l’importance historique de la région.

Le 11 mars, Duong Duc Tuân a chargé le ministère des Finances de mettre rapidement en place un groupe de travail chargé de planifier et de rénover l’espace du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), y compris la place Dông Kinh Nghia Thuc.

Il doit rédiger un document sur la politique d’investissement pour la zone spéciale de places et de parcs et le soumettre aux membres permanents et au Bureau permanent du Comité municipal du Parti avant le 13 mars 2025.

Pour soutenir ce plan, le Service de l’agriculture et de l’environnement a été chargé de fournir une carte topographique détaillée à l’échelle 1:500 de la zone au Comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm et à l’Institut d’urbanisme de Hanoi.

De plus, le département compilera les données cadastrales afin de faciliter le déblaiement du site, les indemnisations et les mécanismes de soutien. Des ajustements aux plans d’occupation des sols devront également être proposés pour assurer une mise en œuvre harmonieuse du projet.

Le projet comprendra également un espace souterrain de trois niveaux sous la rive est du lac Hoàn Kiêm. Cet aménagement souterrain sera relié à la station C9 de la ligne de métro Nam Thang Long - Trân Hung Dao. Des mesures seront prises pour préserver les structures patrimoniales avoisinantes pendant la construction, tandis que des fonctions pour les espaces souterrains seront proposées afin d’optimiser l’utilisation des sols et de répondre à la demande du public.

Photo : VNA/CVN

Duong Duc Tuân a exhorté tous les départements à accélérer leurs propositions pour la réalisation du projet. Le développement se déroulera en deux phases : la première phase comprendra la construction d’un parc et d’une place en surface grâce à des investissements publics, tandis que la seconde phase introduira des installations souterraines intégrées à la station de métro C9, selon le modèle de développement axé sur les transports en commun (TOD).

Pour répondre aux besoins des résidents déplacés, le Service de l’agriculture et de l’environnement a été chargé de proposer des politiques d’indemnisation maximales. Les ménages éligibles se verront proposer des terrains de réinstallation dans le district suburbain de Dông Anh. Parallèlement, des logements de réinstallation seront vendus à ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour une indemnisation foncière.

En prévision de la demande de relogement, la ville accélère l’examen d’environ 100 hectares de terrains dans le district de Dông Anh afin de garantir un espace suffisant pour les efforts de relogement liés à ce projet et à d’autres grands projets de développement à Hanoï.

VNA/CVN