Hanoï, rendez vous des amateurs d’art

Portée par l’afflux de spectacles internationaux et de festivals, Hanoï confirme son attractivité culturelle. Entre patrimoine et création contemporaine, la capitale vietnamienne renforce son rayonnement international et s’impose comme un pôle artistique émergent en Asie.

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Photo : VNA/CVN

La multiplication récente de spectacles internationaux, de festivals et de tournées mondiales dans la capitale témoigne de l’attraction de Hanoï. Des concerts complets et des ballets reconnus mondialement aux productions de danse contemporaine, Hanoï attire de plus en plus d’événements artistiques de haut niveau, enrichissant ainsi l’expérience des publics et consolidant son statut de destination culturelle de premier plan.

Le phénomène s’est manifesté de façon tangible dès le début de l’année, lorsque le Russian State Ballet s’est produit à l’Opéra Hô Guom. Les représentations de deux œuvres phares du répertoire - Casse-Noisette (The Nutcracker) et Roméo et Juliette - ont laissé une forte impression auprès des spectateurs vietnamiens. Considérées comme des références de la tradition du ballet classique russe, ces spectacles ont séduit par leur technique remarquable, leur chorégraphie soignée et leur intensité émotionnelle. Le choix de Hanoï comme étape de la tournée d’une compagnie russe de ballet classique de renom témoigne de l’attrait croissant du marché local des arts de la scène.

Cette évolution illustre également une amélioration des capacités organisationnelles de la ville, une infrastructure de spectacle devenue plus sophistiquée et une appréciation accrue du public pour les arts classiques. La programmation internationale s’est poursuivie avec Ce que le jour doit à la nuit (Duyên ngày no dêm en vietnamien), une création du chorégraphe franco-algérien Hervé Koubi. Mise en scène pour 14 danseurs, l’œuvre a conquis les scènes internationales grâce à une fusion marquante de hip-hop, de breakdance, de danse contemporaine, de ballet et d’acrobaties.

Photo : VNA/CVN

La diversité des événements dépasse le seul champ de la danse. Hanoï a accueilli un nombre croissant de concerts internationaux, comédies musicales, opéras, prestations jazz et festivals artistiques. Ces spectacles se distinguent par une mise en scène soignée, des contenus élaborés, une scénographie travaillée, des dispositifs d’éclairage et de son sophistiqués, et l’intégration de technologies avancées.

Rôle moteur des industries créatives

À cet égard, le Festival international de musique Crescendo - Hanoi 2026 (Crescendo International Music Festival), tenu du 1er au 5 juillet dernier, constitue un exemple significatif. L’événement a rassemblé plus de 1.300 artistes vietnamiens et plus de 70 participants internationaux issus de neuf pays et territoires, ainsi que plus de 50 professeurs, experts, interprètes et spécialistes musicaux de renommée internationale.

Photo : VNA/CVN

Selon le directeur du Service de la culture et des sports de Hanoï, Pham Tuân Long, ce rendez-vous international ne sert pas seulement de plateforme d’échange et de collaboration entre artistes vietnamiens et étrangers, enseignants en musique et professionnels du secteur ; il joue aussi un rôle moteur pour les industries culturelles et créatives. Le festival contribue par ailleurs à faire connaître Hanoï comme ville créative reconnue par l’UNESCO, tant au public national qu’international.

La capitale attire également des tournées mondiales d’artistes de premier plan. Les deux concerts de la tournée “Born Pink World Tour” de Blackpink, organisés en 2023, ont constitué une étape majeure pour la scène du spectacle vivant à Hanoï, la ville accueillant près de 170.000 visiteurs sur les deux jours, dont environ 30.000 arrivées internationales. Fin 2025, la star de la K-pop G-Dragon a choisi Hanoï pour une escale de sa tournée mondiale Übermensch, rassemblant environ 100.000 spectateurs sur deux soirées et figurant parmi les escales les plus fréquentées de la tournée. Plus récemment, le légendaire groupe BigBang a annoncé Hanoï comme l’une des 18 étapes de sa tournée mondiale célébrant le 20e anniversaire de la formation. Premier tour mondial du groupe depuis près d’une décennie, ce rendez-vous figure parmi les plus attendus de l’année dans l’univers de la K-pop. Le concert se tiendra les 24 et 25 octobre au stade national de My Dinh.

Opportunités pour les jeunes

Photo : VNA/CVN

Grâce à ces événements d’envergure, Hanoï se place progressivement comme une destination musicale émergente en Asie. En 2025, le magazine britannique Time Out a classé la ville neuvième parmi les 20 meilleures villes mondiales pour l’art et la culture, faisant d’elle la destination asiatique la mieux classée de ce palmarès.

Des responsables et acteurs culturels soulignent les atouts de la capitale pour accueillir des manifestations internationales. Le Professeur associé-Docteur Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, estime que Hanoï dispose d’avantages plus importants que de nombreuses autres localités pour organiser des événements artistiques de portée internationale et développer ses industries créatives. Selon lui, ces manifestations enrichissent le paysage culturel de la ville et renforcent sa position au sein de l’écosystème artistique régional.

L’“Artiste du Peuple” Trung Hiêu, directeur du Théâtre dramatique de Hanoï, rappelle que chaque événement culturel et artistique international constitue une opportunité de valoriser l’image de la ville et du pays, tout en générant des retombées pour des secteurs connexes tels que le tourisme, l’hôtellerie, les services et la gastronomie. Toutefois, il avertit que la pérennisation de ces manifestations requiert des investissements systématiques en infrastructures et en capacités organisationnelles.

Photo : VNA/CVN

Pour concrétiser son ambition de devenir une destination artistique globale, les spécialistes préconisent une stratégie coordonnée. Celle-ci devrait inclure le développement de lieux de spectacle et d’exposition modernes, l’amélioration des politiques facilitant l’organisation d’événements internationaux, la formation d’une main-d’œuvre qualifiée en production technique, gestion d’événements et communication, ainsi que l’élargissement des opportunités pour les jeunes communautés créatives.

Le défi majeur pour Hanoï reste cependant la préservation de son identité propre à mesure qu’elle s’intègre au paysage culturel mondial. Sa force durable réside dans sa capacité à conjuguer patrimoine et contemporanéité, à relier un millénaire d’histoire à l’énergie créative actuelle. En s’appuyant sur cette double assise, la capitale peut s’imposer progressivement comme un pôle artistique de la région et devenir une étape de plus en plus attractive sur la carte des tournées et de la création internationale.

Thuy Hà/CVN