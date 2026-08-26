Hanoï et Pékin renforcent leur coopération pour préserver le Temple de la Littérature

Hanoï et Pékin ont renforcé leur coopération dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel lié au Temple de la Littérature (Van Miêu - Quôc Tu Giam), à travers la signature d’un mémorandum d’entente destiné à intensifier les échanges d’expériences, la coopération professionnelle et les activités de recherche, de conservation et d’éducation patrimoniale.

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Photo : QDND/CVN

Le Service de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï et le Bureau municipal du patrimoine culturel de Pékin ont signé le 25 août un mémorandum d’entente sur la coopération bilatérale dans la préservation et la valorisation des valeurs patrimoniales du Temple de la Littérature (Van Miêu - Quôc Tu Giam) de Hanoï, considéré comme l’un des symboles de la tradition culturelle, du goût pour l’étude et de la valorisation des talents au Vietnam.

Selon Pham Tuân Long, directeur du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hanoï et Pékin sont deux capitales dotées d’un riche patrimoine historique. Au fil des siècles, cet héritage culturel préserve les traces de l'histoire tout en constituant une ressource précieuse pour enrichir l’identité nationale, transmettre les traditions et créer un pont entre les générations.

Le Temple de la Littérature de Hanoï et le Temple de Confucius et l'Académie impériale (Guozijian) de Pékin présentent de nombreuses similitudes historiques et culturelles, notamment en matière de traditions éducatives. Ces deux espaces sont associés à la valorisation du savoir, de l’éducation et du rôle des talents dans le développement de chaque pays, a souligné Pham Tuân Long.

Ces similitudes constituent, selon lui, une base favorable permettant aux organismes de gestion, institutions culturelles et patrimoniales ainsi qu’aux experts des deux villes de renforcer leurs échanges d’expériences, de partager leurs connaissances et de développer leur coopération professionnelle, contribuant ainsi à préserver et à valoriser les valeurs du patrimoine culturel dans la vie contemporaine.

En 2026, Hanoï organise par ailleurs de nombreuses activités pour commémorer le 950e anniversaire de la fondation du Temple de la Littérature, première école nationale du Vietnam, créée en 1076. Dans ce contexte, la signature du mémorandum à ce site revêt une importance particulière, en contribuant à approfondir les échanges culturels et en ouvrant de nouvelles possibilités de coopération dans la recherche, la conservation, l’exposition, l’éducation et la valorisation du patrimoine.

Lors de la cérémonie, Zhang Liping, directrice du Bureau municipal du patrimoine culturel de Pékin, a rappelé que l'année 2026 marque le 76ᵉ anniversaire des relations diplomatiques sino-vietnamiennes et le 32ᵉ anniversaire de l’amitié entre Pékin et Hanoï, donnant une résonance accrue à ce partenariat patrimonial. Dans ce contexte, la coopération dans la conservation et la valorisation du patrimoine culturel revêt une importance particulière.

Les deux parties approfondiront leurs discussions afin de transformer ces initiatives en un modèle de coopération culturelle et muséale entre la Chine et le Vietnam, a-t-elle indiqué. Dans un premier temps, elles souhaitent favoriser la mise en relation entre le Musée du Temple de Confucius et l'Académie impériale (Guozijian) de Pékin et le Centre d’activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature de Hanoï, a-t-elle ajouté.

Lors de la cérémonie, les deux parties ont affirmé que la culture et le patrimoine culturel constituaient un trait d'union essentiel entre les deux pays et deux peuples. Elles ont invité leurs services spécialisés à déployer rapidement des programmes d'action concrets adaptés aux conditions de chaque partie.

VNA/CVN