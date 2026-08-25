"Souvenirs des années inoubliables" : la mémoire en images

À l’occasion du 81ᵉ anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre (1945-2026), le Musée des beaux-arts du Vietnam a inauguré, le 25 août à Hanoï, l’exposition intitulée "Souvenirs des années inoubliables". À travers plus de 50 œuvres, elle fait revivre l’élan de travail et de production qui a marqué les décennies 1950-1980.

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Organisée du 25 août au 5 septembre au Musée des beaux-arts du Vietnam, l’exposition constitue une activité du musée en célébration du 81ᵉ anniversaire de la Fête nationale. Elle rassemble plus de 50 œuvres emblématiques issues de la Collection d’art moderne de l’établissement.

Réunissant peinture à l’huile, laque, soie, gouache, crayon, ainsi que des œuvres graphiques et sculptées, la manifestation propose un regard sur différentes formes d’expression artistique. Les œuvres consacrées au travail, à la production et à la construction du pays ramènent le public aux décennies 1950-1980.

À travers ces créations, les artistes ont représenté de manière vivante l’élan de travail et de production du peuple vietnamien, des régions montagneuses aux plaines. Les scènes présentées témoignent d’une période où l’édification du pays et la construction du socialisme constituaient des thèmes importants de la création artistique.

Des œuvres témoins de l’édification du pays

Dans son discours d’ouverture, le Dr Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, a souligné que le travail, la production et la construction du pays avaient toujours constitué une source d’inspiration pour de nombreux artistes.

Pour les arts plastiques, de nombreux peintres et sculpteurs ont parcouru les différentes régions de la Patrie. Ils se sont rendus dans des usines, des entreprises, des chantiers de construction, des fermes agricoles, mais aussi dans des campagnes et des zones montagneuses.

À travers leurs œuvres, ils ont dépeint de manière vivante et authentique l’esprit et l’atmosphère du travail et de la production, ainsi que les efforts consacrés à l’édification du pays et à la construction du socialisme.

Quelques œuvres présentées à l'exposition :

Les œuvres sélectionnées pour l’exposition ont ainsi pour ambition de recréer l’image du peuple vietnamien engagé dans le travail, la production, les études et la construction nationale. Chaque création ne se limite pas à représenter une activité ou une scène de la vie quotidienne. Elle reflète également l'esprit d'émulation, les aspirations, la confiance et le désir d'élévation de la nation au cours de cette période.

Faire vivre les valeurs à travers les générations

Au-delà de leur valeur artistique, les œuvres réunies à l’exposition constituent également des témoins d’une époque. Pour le directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, le patrimoine des arts plastiques représente ainsi un véritable trésor de souvenirs visuels de la nation.

Chaque œuvre constitue un patrimoine de son époque et contribue à préserver des valeurs historiques, culturelles et artistiques. Ces créations permettent au public d’aujourd’hui et aux générations futures de mieux comprendre le passé, d’apprécier davantage le présent et de se tourner vers l’avenir.

Pour le Dr Nguyên Anh Minh, "Souvenirs des années inoubliables" ne se résume pas à un retour sur les souvenirs historiques. L’exposition constitue également une occasion de rendre hommage aux valeurs durables de la nation.

L’amour du travail, le dévouement et la noblesse de caractère du peuple vietnamien figurent parmi les valeurs mises en avant à travers les œuvres présentées. Selon le directeur du musée, celles-ci sont préservées et transmises de génération en génération.

"Souvenirs des années inoubliables" invite donc le public à redécouvrir une partie de l’histoire du pays à travers la peinture et la sculpture. Ces créations, conservées au sein de la Collection d’art moderne du Musée des beaux-arts du Vietnam, témoignent de la manière dont les artistes ont observé et représenté leur époque.

L’exposition, ouverte jusqu’au 5 septembre, offre ainsi au public l’occasion de parcourir cette mémoire visuelle et de redécouvrir, à travers les œuvres, l’esprit de travail, les aspirations et la volonté de construction qui ont marqué une période importante de l’histoire nationale.

Texte et photos : Thuy Hà/CVN