Réinventer l’éducation artistique à l’ère du numérique

À l’ère du numérique, l’intelligence artificielle transforme profondément l’éducation artistique, ouvrant de nouvelles possibilités d’apprentissage et de création. Mais l’innovation ne saurait remplacer l’expérience humaine. L’enjeu consiste à conjuguer technologies, patrimoine culturel et créativité afin de former des générations d’artistes sensibles, innovantes et ancrées dans leur identité.

>> Musée des beaux-arts du Vietnam : 60 ans d’histoire et une ambition numérique

>> Le "Mo Show", vitrine de la créativité des arts du spectacle vietnamiens

>> Hanoï fait souffler un vent nouveau sur les arts de la scène

Photo : VNA/CVN

Le développement rapide des technologies numériques et de l’intelligence artificielle (IA) transforme profondément les modes de création, de réception et de diffusion de l’art. Face à ces mutations, l’éducation artistique doit se renouveler afin de s’adapter à l’environnement numérique tout en préservant et en valorisant l’identité culturelle et le patrimoine artistique traditionnel.

La technologie élargit l’espace d’apprentissage artistique

La transformation numérique fait émerger de nouvelles approches dans l’enseignement et l’apprentissage des arts. Les œuvres, les documents, les musées et les espaces culturels peuvent désormais être numérisés, permettant aux apprenants d’accéder à une richesse de ressources sans être limités par le temps ou l’espace.

L’IA offre également de nombreuses possibilités d’application dans l’éducation artistique : analyse des œuvres, harmonie musicale et mise en scène ; recherche et traitement de ressources documentaires ; conception de supports pédagogiques personnalisés ; développement d’idées créatives ; recours à la réalité virtuelle (VR), à la réalité augmentée (AR) et à des modèles d’apprentissage intelligents.

Cependant, la technologie ne prend tout son sens que lorsqu’elle contribue au développement des compétences des apprenants. L’IA ne peut et ne doit pas remplacer la pensée, l’émotion et l’expérience créative humaines.

Intégrer le patrimoine dans l’éducation par de nouvelles approches

Dans le processus de renouvellement de l’éducation artistique, le patrimoine culturel et artistique traditionnel doit être considéré comme une ressource essentielle. Le Vietnam possède un patrimoine particulièrement riche dans les domaines de la musique, des arts de la scène, des arts visuels et des traditions populaires. Pourtant, l’intégration du patrimoine dans les établissements scolaires demeure encore relativement fragmentaire, reposant principalement sur des activités expérientielles ponctuelles.

Photo : VNA/CVN

Il est donc nécessaire de mettre en place des mécanismes permettant d’intégrer le patrimoine de manière systématique dans les programmes et les méthodes pédagogiques. Les technologies numériques peuvent contribuer à numériser les ressources et à créer des bibliothèques électroniques, des banques de données d’images, de sons et de vidéos, ainsi que des modèles en 3D, permettant aux apprenants d’explorer le patrimoine de manière plus interactive et autonome.

Plus important encore, les apprenants ne doivent pas seulement considérer le patrimoine comme un objet à mémoriser, mais aussi comme une source d’inspiration pour de nouvelles créations artistiques.

L’espace numérique ne peut remplacer l’expérience directe

L’un des enjeux majeurs de l’éducation artistique à l’ère numérique consiste à maintenir un équilibre entre la technologie et l’expérience réelle.

Un apprenant peut regarder un concert sur un écran, mais cette expérience ne peut remplacer pleinement l’émotion ressentie lorsqu’il se trouve physiquement dans une salle de spectacle. De même, l’observation d’une œuvre picturale sur un écran ne permet pas de restituer entièrement la perception de sa matière, de ses dimensions et de son rapport à l’espace réel d’exposition.

Photo : VNA/CVN

C’est pourquoi l’enseignement de la musique et des arts visuels doit renforcer les activités pratiques, les représentations, les visites de musées et d’expositions, les rencontres avec des artistes et des artisans, ainsi que la participation à des projets artistiques communautaires. Ces expériences permettent aux apprenants de développer non seulement leurs compétences professionnelles, mais aussi leur esprit critique, leurs capacités de communication et leur aptitude à l’autoévaluation.

De la classe traditionnelle à un écosystème ouvert d’éducation artistique

Rénover l’éducation artistique ne consiste pas simplement à introduire des équipements technologiques dans les salles de classe. Il s’agit également de transformer l’organisation même de la formation. Les apprenants doivent devenir les acteurs de leur propre processus créatif à travers des projets, des réalisations pratiques, des expositions, des représentations et des travaux de recherche artistique.

Les établissements de formation doivent progressivement investir dans des espaces de pratique, des équipements spécialisés, des bibliothèques numériques, des ressources pédagogiques électroniques, des bases de données et des systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS). Parallèlement, il est nécessaire de renforcer les compétences numériques des enseignants afin que les technologies et l’IA soient utilisées de manière efficace, pertinente et responsable.

Il est également essentiel que les établissements développent leurs liens avec les artistes, les artisans, les musées, les théâtres, les institutions culturelles, les associations artistiques et les communautés. Cette mise en réseau permettra de construire un écosystème ouvert d’éducation artistique, dans lequel l’établissement d’enseignement devient un espace central de connexion entre savoirs, technologies, patrimoine et pratiques créatives.

La technologie au service de l’humain et de l’art

Photo : VNA/CVN

Réinventer l’éducation artistique à l’ère numérique ne signifie pas devenir dépendant de la technologie. L’essentiel de cette transformation réside dans la combinaison de la technologie avec l’expérience directe, l’éducation au patrimoine et la capacité créative de l’être humain.

Utilisées de manière appropriée, les technologies numériques et l’IA ne diminueront pas la valeur de l’art. Au contraire, elles pourront élargir les espaces de création, rapprocher le patrimoine des jeunes générations et offrir de nouvelles modalités d’apprentissage.

L’objectif ultime de l’éducation artistique demeure la formation de personnes dotées de compétences professionnelles solides, d’une pensée créative, d’une sensibilité artistique et d’une conscience affirmée de leur identité culturelle. La technologie peut transformer notre manière d’apprendre l’art, mais c’est l’être humain qui détermine la direction que prendra l’art.

Hoàng Hoa/CVN