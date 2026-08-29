Une jeune Vietnamienne remporte le Prix d’or d’un concours mondial de peinture à Hong Kong

La jeune Vietnamienne Hoàng Ngoc Hân, 13 ans, a remporté le Prix d’or dans la catégorie Adolescents du concours mondial de peinture "National Treasures Seeing the World ", organisé à Hong Kong (Chine), avec son œuvre intitulée L’oiseau Lac de la Patrie.

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie de remise des prix s’est tenue au Musée de la culture du Palais impérial de Hong Kong, dans le cadre d’une série d’activités du concours, destiné aux jeunes âgés de 6 à 18 ans et organisé du 24 au 27 août dans le quartier culturel de West Kowloon.

Lancé par la Shine Tak Foundation de Hong Kong, le concours vise à encourager les jeunes à découvrir la diversité culturelle à travers la peinture. Pour sa première édition, il a attiré plus de 10.000 participants de 13 pays, dont la Chine, le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines, le Kazakhstan, l’Iran, le Guyana et le Sénégal. Quelque 80 œuvres remarquables ont été sélectionnées pour être exposées à l’occasion de la cérémonie.

L’œuvre de Hoàng Ngoc Hân met en scène l’oiseau Lac, symbole de liberté, d’indépendance et de vitalité, inspiré des motifs des tambours de bronze de Dông Son. La composition associe harmonieusement le ciel, la terre et la mer, ainsi que les rivières, les montagnes et les forêts, avec une représentation de "Neuf poissons réunis", symbole de prospérité et de transmission des traditions culturelles.

"Même s’il vole très haut, l’oiseau Lac se tourne toujours vers ses origines", a expliqué la jeune artiste, estimant qu’il symbolisait le lien entre le passé glorieux et l’avenir lumineux du Vietnam.

La cérémonie a réuni plus de 40 hauts responsables de Hong Kong, ainsi que des représentants diplomatiques et des consuls généraux de plusieurs pays. Le président de la Shine Tak Foundation, Lam Kwok Hing, a souligné que l’art constituait un pont reliant les peuples et permettant aux jeunes de dépasser les frontières géographiques pour mieux se comprendre.

Photo : VNA/CVN

Outre le Prix d’or remporté par Hoàng Ngoc Hân, le Vietnam a obtenu l’ensemble des Prix d’or, d’argent et de bronze dans les catégories Enfants et Adolescents. Chez les adolescents, Bùi Thai Khanh, 17 ans, a remporté le Prix d’argent, tandis que Nguyên Thi Hoài Chuyên, 14 ans, a obtenu le Prix de bronze. Chez les enfants, Ngô Mai Linh, 8 ans, a remporté le Prix d’or, Ngô Mai Vy, 12 ans, le Prix d’argent, et Lê Kha Hân, 6 ans, le Prix de bronze.

Les œuvres primées continueront d’être exposées à Hong Kong et seront publiées dans l’album commémoratif "Album Art des trésors nationaux du monde", destiné notamment aux administrations publiques, aux établissements éducatifs et aux bibliothèques des pays participants. Les lauréats participeront également à des activités culturelles et technologiques ainsi qu’à des échanges avec les communautés locales à Hong Kong.

VNA/CVN