Hanoï rapproche le numérique des citoyens

À l’occasion du 72 e anniversaire de sa libération (10 octobre), Hanoï prévoit d’inaugurer quatre "stations citoyennes numériques" pour faciliter l’accès aux services publics. Le dispositif vise notamment les personnes peu familières avec les outils numériques ou dépourvues de smartphone.

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Photo : TT/CVN

Les quatre stations permettront de rechercher des procédures administratives, de numériser et déposer des dossiers en ligne, de régler les frais et redevances, mais aussi de suivre l’avancement des démarches. Leur mise en service est prévue le 10 octobre, avant une évaluation en vue d’une extension au quatrième trimestre 2026.

Cette initiative s’inscrit dans une transformation plus large des services administratifs. La capitale entend notamment standardiser, interconnecter et réutiliser les données déjà disponibles afin de limiter les documents à fournir et de réduire les délais pour les particuliers comme pour les entreprises.

Plus de 95% des dossiers en ligne

Toutes les procédures administratives pouvant être entièrement réalisées en ligne sont désormais disponibles sur le système numérique, soit 1.131 procédures : 910 au niveau provincial, 182 au niveau communal et 39 aux deux niveaux.

Entre le 15 août et le 14 septembre 2026, 135.773 dossiers sur 142.554 ont été soumis en ligne, soit 95,24%, en hausse de 2,07 points par rapport à la période précédente. Le taux de traitement dans les délais ou en avance atteint, lui, 96,75% depuis le début de l’année.

Pour les entreprises, les 1.181 procédures qui les concernent sont accessibles en ligne lorsqu’elles remplissent les conditions requises. Par ailleurs, 1.552 des 1.721 procédures administratives ont déjà fait l’objet d’une restructuration, soit environ 90,1%.

Le traitement indépendant du lieu de résidence ou du siège social a également été généralisé. Entre le 15 août et le 14 septembre, le Centre municipal de services administratifs a ainsi reçu et traité 158.309 dossiers selon ce mécanisme, permettant aux usagers de choisir le point d’accueil le plus pratique.

iHanoi gagne du terrain

La plateforme numérique iHanoi compte désormais plus de 6,2 millions de comptes authentifiés et plus de 90 millions de connexions. Elle regroupe progressivement de nouveaux services : signalements et requêtes, prise de numéro à distance, informations sur la circulation et les infractions, carnet de santé électronique, carte des zones inondables, assistant virtuel et portefeuille de documents numériques.

Photo : ND/CVN

Près de neuf millions de cartes d’identité ont été délivrées. Le taux de collecte des dossiers d’identité électronique atteint 97,15%, tandis que l’identification électronique de niveau 2 concerne 96,84% des citoyens éligibles.

La couverture numérique progresse également sur le terrain. Quelque 350 maisons communautaires et maisons de la culture situées dans des communes dépourvues d’accès à Internet bénéficient désormais d’une connexion gratuite. En parallèle, plus de 5.500 stations 5G ont été déployées, portant la couverture de la population à environ 99%.

Des données mieux structurées

La transformation concerne aussi les grands secteurs de la vie quotidienne. Dans le domaine foncier, 4.914.567 parcelles ont été recensées sur les plans cadastraux selon le modèle de l’administration locale à deux niveaux. Parmi elles, 2.309.326 répondent aux critères de données "exactes, complètes, propres et actualisées".

Dans la santé, les dossiers médicaux électroniques ont été standardisés pour 9.258.983 habitants, soit 96,94% de la population. Le système a déjà interconnecté plus de 27,5 millions de données relatives aux consultations et examens médicaux, ainsi qu’environ 35 millions de données de vaccination.

Les 42 hôpitaux relevant de la ville ont intégré l’échange de données médicales. Plus de 3,1 millions d’habitants disposent par ailleurs d’un carnet de santé électronique intégré à VNeID.

L’éducation suit la même dynamique : plus de 2,3 millions d’élèves ont été identifiés, avec un taux de nettoyage des données supérieur à 98%. La bibliothèque pédagogique numérique compte environ 800.000 ressources, allant des manuels électroniques aux vidéos, exercices et sujets d’examen.

Vers 95% de procédures restructurées

Des difficultés subsistent toutefois : instabilité de certains logiciels, interruptions ponctuelles de la synchronisation avec les systèmes centraux, données sectorielles encore incomplètes et équipements de numérisation insuffisants dans certaines structures locales.

Pour y remédier, les autorités municipales prévoient de poursuivre le nettoyage et la migration des informations vers l’entrepôt commun de données. L’objectif est de restructurer au moins 95% des procédures administratives, tout en élargissant l’automatisation de la saisie, de la vérification et de la réutilisation des informations déjà disponibles.

À terme, cette évolution doit permettre aux citoyens et aux entreprises de consacrer moins de temps aux formalités, en évitant de fournir à plusieurs reprises des données dont l’administration dispose déjà.

Thao Nguyên/CVN