Hanoï prévoit l’installation de 29 viaducs piétons

Photo : VNA/CVN

De nombreux experts en transport soulignent que la principale problématique du trafic à Hanoï est la hausse du nombre de véhicules personnels, ainsi que la densité croissante de la population, tandis que les infrastructures restent limitées. Cela augmente les risques d'embouteillages et d'accidents. La solution repose sur la conception de routes multimodales adaptées à tous les usagers, en particulier les piétons.

Le Docteur Trân Huu Minh, chef du Bureau de la commission nationale de sécurité routière, confirme que la marche est un besoin fondamental et que les espaces piétonniers sont essentiels pour le développement du transport public. En effet, si les piétons ne disposent pas d’un réseau sécurisé et continu, le développement des transports publics sera compromis. Il est donc crucial de prioriser l’aménagement des espaces piétonniers dans les grandes villes vietnamiennes dont Hanoï.

Vers une capitale plus sûre

D'après les données fournies par le Service des transports de Hanoï, la ville dispose actuellement d’environ 70 passerelles, principalement situés aux carrefours les plus fréquentés, à proximité des hôpitaux et des écoles. Ces infrastructures ont déjà prouvé leur efficacité en réduisant les embouteillages et en diminuant le nombre d'accidents. Les exemples notables incluent les ponts situés sur les rues Chùa Bộc, Tây Sơn, ainsi qu'aux abords d'établissements éducatifs et médicaux majeurs.

Photo : CTV/CVN

En septembre, le Bureau d’entretien des infrastructures de transport de Hanoï a proposé un plan pour installer 29 viaducs piétons supplémentaires. Ce projet, principalement ciblé sur les zones à forte densité et aux alentours des établissements scolaires, a un budget estimé à plus de 300 milliards de dôngs.

Lê Huu Hông, directeur du Bureau d’entretien, a précisé que la sélection des emplacements s'est faite selon des critères rigoureux. Chaque site retenu a fait l'objet d'une étude préalable et répond à des besoins urgents en matière de sécurité. En outre, la plupart des propositions proviennent des résidents et des autorités locales. Ces infrastructures seront conformes aux plans d’aménagement approuvés et disposeront de l’espace nécessaire pour leur implantation.

Thuy Linh/CVN