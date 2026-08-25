Nouvelles perspectives de coopération avec les États-Unis sur les séquelles de la guerre

Le président du Comité populaire de la province centrale de Quang Tri, Lê Hông Vinh, a reçu, le 25 août, l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, en visite de travail dans la province.

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À cette occasion, Lê Hông Vinh s’est félicité que Quang Tri soit la première localité vietnamienne visitée par l’ambassadrice. Il a notamment souligné la portée symbolique de sa visite à la Citadelle de Quang Tri, site historique national spécial, où elle s’est recueillie et a rendu hommage aux victimes de la guerre. Il y voit une marque d’intérêt pour l’histoire, le pays et le peuple vietnamiens, en particulier pour la population de Quang Tri.

Photo : VNA/CVN

Il s’est dit convaincu que l’expérience de Jennifer Wicks au sein de l’administration américaine et sa connaissance de la région contribueraient à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération concrète entre Quang Tri et les agences, organisations, entreprises et partenaires américains, contribuant ainsi positivement au développement des relations Vietnam - États-Unis.

Présentant les atouts et le potentiel de la province, Lê Hông Vinh a indiqué que Quang Tri s’employait à mettre en place un environnement d’investissement ouvert et transparent afin de mobiliser davantage de ressources nationales et étrangères, notamment auprès des entreprises, organisations et partenaires américains.

Il a également hautement apprécié le soutien concret et efficace apporté par le gouvernement américain, ainsi que par les organisations et partenaires américains, à Quang Tri dans la réparation des séquelles de la guerre, notamment dans le déminage. Ces efforts ont non seulement contribué à sécuriser les terres et à protéger la population, mais également à élargir l’espace de développement socio-économique de la province.

Quang Tri met actuellement en œuvre son programme d’action pour remédier aux conséquences des bombes et des mines datant de la guerre pour la période 2026-2035, avec l’objectif de devenir, d’ici 2035, la première province vietnamienne à satisfaire aux critères d’une "province sûre face aux mines et aux munitions non explosées".

Dans ce cadre, la province souhaite continuer à bénéficier de l’attention, de l’accompagnement et du soutien du gouvernement américain et de ses partenaires dans les opérations d’enquête et de déminage, l’éducation à la prévention des accidents liés aux mines, l’aide aux victimes de la guerre et le renforcement des capacités des organismes spécialisés.

Quang Tri accorde également une grande importance au programme "Partenariat du Pacifique - Amitiés du Pacifique". Le fait que la province ait été choisie pour accueillir ce programme deux années consécutives, en 2025 et 2026, témoigne, selon Lê Hông Vinh, de l’attention et de la confiance du gouvernement américain et de ses partenaires internationaux à l’égard de la localité.

Au-delà de la réparation des séquelles de la guerre, la province souhaite renforcer sa coopération avec les États-Unis dans des domaines à fort potentiel, notamment l’éducation, le développement des ressources humaines, la santé, la transformation numérique, les énergies propres, l’adaptation au changement climatique, l’agriculture de haute technologie et le développement de moyens de subsistance durables.

Lê Hông Vinh a par ailleurs salué les efforts des États-Unis dans la recherche des militaires américains portés disparus pendant la guerre au Vietnam (MIA). Ces activités humanitaires revêtent, selon lui, une importance particulière, contribuant à panser les blessures de la guerre, à renforcer la confiance et à créer une base importante pour les relations Vietnam - États-Unis.

La province mène actuellement des recherches, des opérations de regroupement et des travaux d’identification des restes de soldats vietnamiens morts pour la patrie. Elle souhaite continuer à bénéficier de la coopération américaine, notamment à travers le partage d’informations, d’expériences et de résultats de recherches pertinents, en particulier de méthodes et de techniques utiles à la recherche et à l’identification des personnes disparues pendant la guerre.

De son côté, l’ambassadrice Jennifer Wicks a affirmé que le gouvernement américain continuerait de soutenir les localités vietnamiennes, dont Quang Tri, dans la réparation des séquelles de la guerre, notamment dans le déminage.

Elle a assuré qu’elle continuerait à accorder son attention et son soutien à Quang Tri et à jouer le rôle de passerelle afin de promouvoir, dans les temps à venir, les relations de coopération entre la province et les agences, organisations, entreprises et partenaires américains.

VNA/CVN