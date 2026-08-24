Fête nationale : le PM ordonne de renforcer la sécurité et l’ordre public

À l’approche de la Fête nationale du 2 septembre, le Premier ministre Lê Minh Hưng demande aux ministères, secteurs et collectivités locales de renforcer les mesures visant à garantir la sécurité et l’ordre public. Les forces compétentes sont appelées à anticiper les risques, à lutter contre la criminalité et les troubles à l’ordre public, ainsi qu’à assurer la sécurité routière et la prévention des incendies pendant les cinq jours de congé.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a signé, le 22 août 2026, la dépêche officielle N°59/CĐ-TTg adressé aux ministres, aux chefs des organismes de rang ministériel et aux présidents des Comités populaires des provinces et villes, leur demandant de renforcer les mesures visant à garantir la sécurité et l’ordre public à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre.

Les congés de la Fête nationale dureront cette année cinq jours. À travers le pays, de nombreuses activités importantes seront organisées pour célébrer le 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026). Parallèlement, les déplacements, les visites familiales, les voyages touristiques ainsi que la participation aux activités de loisirs et de divertissement devraient augmenter fortement. Cette situation pourrait entraîner des risques en matière de sécurité et d’ordre public, de criminalité, de sécurité routière et de prévention des incendies et des explosions.

Les chefs des organismes de rang ministériel et aux présidents des Comités populaires des provinces et villes de continuer à diriger la mise en œuvre efficace et concrète des directives du Parti et de l’État en matière de sécurité et d’ordre public ; doivent suivre de près la situation, renforcer la prévention, détecter et empêcher à temps les complots et activités terroristes, de sabotage et de déstabilisation de la sécurité et de l’ordre public. Des plans doivent être préparés afin de faire face et de régler rapidement les situations complexes.

Les forces et les moyens doivent être mobilisés et maintenus en état d’alerte permanent, notamment au niveau local, afin de garantir la sécurité des objectifs et ouvrages importants, des événements majeurs du pays, des activités des dirigeants du Parti et de l’État, des délégations étrangères.

Le ministre de la Police doit ordonner aux unités compétentes de se coordonner étroitement et efficacement avec le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères et les organismes concernés afin de suivre de près la situation et de conseiller rapidement les dirigeants du Parti et de l’État sur le règlement des situations complexes.

Les forces compétentes doivent être mobilisées en termes d’effectifs, de moyens et de mesures pour garantir l’ordre et la sécurité publics, renforcer la lutte contre les fléaux sociaux fréquemment observés pendant les périodes de fêtes et dans les lieux très fréquentés.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, il convient de renforcer la communication et les orientations auprès de la population afin de garantir le respect des règles de sécurité en matière de prévention et de lutte contre les incendies. Les forces et moyens nécessaires doivent être déployés afin d’intervenir rapidement en cas d’incendie ou d’explosion et de mener les opérations de secours et de sauvetage, dans le but de réduire au minimum les pertes humaines et matérielles subies par la population et les entreprises.

Il est également demandé d’intensifier la sensibilisation au respect des règles de sécurité routière, tout en organisant des contrôles, en orientant les usagers et en régulant la circulation de manière appropriée.

Le ministère de la Défense doit maintenir strictement le régime de préparation au combat et se coordonner étroitement et efficacement avec le ministère de la Sécurité publique et les organismes concernés afin de suivre de près la situation dans l’espace aérien, les eaux territoriales et les zones frontalières. Il doit renforcer les patrouilles et le contrôle des zones frontalières, des sentiers et passages, ainsi que des zones montagneuses, forestières et fluviales.

Les Comités populaires des provinces et villes doivent, pour leur part, demander aux organismes, unités et autorités locales de suivre de près la situation, de prendre des mesures préventives et d’empêcher l’apparition de situations complexes en matière de sécurité et d’ordre public sur leur territoire.

VNA/CVN