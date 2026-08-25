Le Narra s’éloigne des côtes vietnamiennes après de longues fortes pluies

Narra, le quatrième typhon de l’année, s’éloigne des côtes vietnamiennes et se dirige vers la province chinoise du Guangxi en perdant son intensité, tandis que le golfe du Tonkin reste soumis à des vents violents et de hautes vagues, aux risques d’orages et de tornades, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

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Mardi 25 août à 07h00, l’épicentre du typhon était situé à 19,4° de latitude Nord et 108,0° de longitude Est, sur la partie sud-sud-est de la zone administrative spéciale de Bach Long Vi, accompagné de vents de 62 à 74 km/h avec des pointes à 89-102 km/h. Narra se déplaçait vers le sud-sud-est à une vitesse de 5 à 10km/h.

Mercredi 26 août à 07h00, la tempête tropicale devrait poursuivre sa trajectoire vers le nord-est à une vitesse de 5 à 10 km/h, au-dessus de la partie est du golfe du Tonkin, à environ 210 km à l’est-nord-est de la zone spéciale de Bach Long Vi, avec des vents soufflant à 62-74 km/h près de son épicentre et des rafales à 89-102 km/h.

Vers jeudi 27 août à 7 heures, Narra devrait changer de trajectoire vers le nord-nord-est, se déplaçant à une vitesse d’environ 10 km/h à l’intérieur des terres de la province chinoise du Guangxi. Elle devrait s’affaiblir progressivement en dépression tropicale, puis en une zone de basse pression.

Des vents forts et de hautes vagues devraient se produire dans le golfe du Tonkin, tandis que les précipitations diminueront de manière significative dans le Nord du Vietnam.

La province de Lang Son a été la plus durement touchée. Dimanche 23 août, une personne était décédée à la suite de l’effondrement d’une maison provoqué par un glissement de terrain, et plus de 4.000 habitations ainsi que des bâtiments annexes avaient été endommagés ou inondés, selon les autorités provinciales.

La tempête a également détruit ou endommagé environ 2.680 hectares de cultures et de forêts, rendu impraticables ou inondé plus de 900 points du réseau routier local et contraint plus de 1.300 petites entreprises à cesser leurs activités. Dans les communes de Thât Khê et Tràng Dinh, quelque 2.000 foyers ont vu leurs maisons inondées et de nombreuses familles ont dû être évacuées.

Dinh Huu Hoc, vice-président du Comité populaire de la province de Lang Son, a demandé aux autorités locales d’évacuer les habitants des zones à risque et de maintenir les équipes de secours ainsi que les stocks de matériel dans les secteurs exposés aux inondations et aux glissements de terrain, susceptibles d’être isolés.

Suite à une directive du Premier ministre datée du 21 août, le ministère de la Construction a ordonné aux organismes des secteurs routier, ferroviaire, maritime et aérien de se préparer aux inondations consécutives à la tempête.

Les équipes d’entretien routier ont reçu pour instruction de dégager les glissements de terrain et les zones d’érosion sur les axes principaux et de surveiller les gués et passages de cours d’eau inondés ; les opérateurs ferroviaires, d’intensifier la surveillance des ponts et remblais vulnérables ; et les autorités maritimes, de guider les navires vers des zones de mouillage sûres et de maintenir les équipes de sauvetage en état d’alerte. Les compagnies aériennes ont été invitées à ajuster leurs horaires de vol selon les besoins pour garantir la sécurité.

Alors que la tempête continue de s’éloigner des côtes vietnamiennes, les précipitations dans le Nord ont nettement diminué. Certaines localités, notamment dans le Nord-Ouest et les zones côtières de Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh, dans le Centre, connaissent encore des précipitations de 40 à 70 mm.

Mardi 25 août, le temps devrait rester généralement sec dans le Nord, tandis que les zones côtières s’étendant de Thanh Hoa à Hà Tinh pourraient connaître des précipitations de 20 à 40 mm, avec des cumuls dépassant localement les 80 mm.

VNA/CVN