Hanoï renforce sa lutte contre les inondations : 34 des 71 points critiques maîtrisés

Grâce à une série de projets d’urgence visant à renforcer le drainage, la régulation et le stockage des eaux, Hanoï a déjà maîtrisé la situation dans 34 des 71 points critiques lors des premières fortes pluies de la saison. La ville poursuit une approche intégrée à l’échelle des bassins versants afin de réduire durablement les risques d’inondation.

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Photo : VNA/CVN

Conformément à la Résolution N°02-NQ/TU et aux directives du Comité du Parti, du Conseil populaire et du Comité populaire de Hanoï visant à résoudre les problèmes de congestion hydraulique, la ville est passée d’une approche consistant à traiter les sites isolément à la mise en œuvre de solutions coordonnées à l’échelle des bassins versants.

En un temps record, de nombreux travaux d’urgence et projets localisés de lutte contre les inondations ont été achevés - ou sont en voie de l’être - et rapidement mis en service pour la saison des pluies de cette année.

Ces projets ciblent les zones fréquemment exposées aux inondations et prévoient notamment d’augmenter la capacité des stations de pompage, d’ajouter des stations de pompage mobiles, de construire des conduites et des fossés de drainage, de moderniser les réseaux d’assainissement urbain et d’installer des bassins de rétention.

Nguyên Duc Hung, directeur du Centre de gestion des infrastructures techniques de Hanoï, a indiqué que ces projets avaient permis d’ajouter une capacité de pompage totale d’environ 33,08 m³/s. Plus précisément, quatre stations de pompage ont été ajoutées le long du boulevard Thang Long et des systèmes de pompage ont été installés dans 19 lacs de rétention, offrant ainsi une capacité supplémentaire de régulation des eaux de 1,4 million de mètres cubes.

La ville a également achevé la pose de plus de 10,5 km de conduites de drainage et la construction de deux bassins de rétention souterrains - situés au marché de Hàng Da et au passage souterrain ferroviaire de Bac Duong - pour une capacité totale d’environ 4.300 m³.

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Par ailleurs, sept projets gérés par le Conseil de gestion des projets d’investissement et de construction des infrastructures techniques et agricoles de la ville ont vu leurs principaux travaux de drainage pratiquement achevés. Les projets de modernisation du tronçon aval de la rivière Kim Nguu, reliant la rivière Tô Lich à la station de pompage de Yên So, et du canal Thuy Phuong, ainsi que la construction de lacs de régulation - tels que Thuy Phuong, Phu Dô, Yên Nghia 1 et 2 et Dông Bông 2 - ont permis d’ajouter environ 83 hectares de surface de lacs de régulation et d’augmenter la capacité de rétention d’eau d’environ 3,4 millions de mètres cubes.

Selon Nguyên Duc Hung, l’efficacité de ces projets est apparue clairement lors des premières pluies de la saison. Plus précisément, lors des précipitations du 28 juillet, les cumuls ont atteint 195,1 mm à Phu Thuong, 150,8 mm à Hai Bà Trung, 137 mm à Gia Lâm, 113,6 mm à Phuc Loi, 102,9 mm à Bô Dê et 102,2 mm à Ba Dinh. Face à ces fortes pluies, le suivi des zones aménagées a révélé que la situation avait été maîtrisée dans 34 des 71 sites figurant sur la liste prioritaire.

Créer de manière proactive une capacité de stockage des eaux

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Hanoï a mis en œuvre diverses solutions pour renforcer ses capacités de rétention, de régulation et d’évacuation des eaux. Les projets visant à atténuer les inondations localisées ont permis d’achever l’axe de drainage Quang Trung - Quan Su, de rénover et de curer le lac Ba Mâu, ainsi que d’installer des stations de pompage aux lacs Bay Mâu, Linh Quang, Van Chuong et Trung Tu.

De nombreux bassins de régulation souterrains ont également été construits dans les zones urbaines. Parmi les exemples notables figurent un bassin de 2.000 m³ dans la rue Nguyên Khuyên, un bassin de 2.500 m³ devant le marché Hàng Da et un bassin de 1.800 m³ dans la rue Thiên Duc, près du passage souterrain ferroviaire de Bac Duong.

Selon le Service de la construction de Hanoï, le fonctionnement coordonné de ces installations a contribué, dans un premier temps, à réduire les inondations dans de nombreux quartiers. Notamment, en prévision des pluies, les autorités de Hanoï ordonnent l’abaissement du niveau de l’eau dans les rivières, les canaux et les bassins de régulation afin de créer une capacité de stockage. Les bassins de régulation, les stations de pompage, les vannes, les cours d’eau et les réseaux de drainage sont exploités de manière intégrée, en fonction des bassins versants concernés.

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Un représentant du Service de la construction de Hanoï a déclaré que cette approche permettait de maximiser l’efficacité globale du système, rompant avec une exploitation isolée des différentes installations. Après chaque épisode pluvieux, les résultats sont évalués afin d’affiner les stratégies et de remédier aux éventuels points de blocage persistants.

La Compagnie de drainage de Hanoï déploie également des équipes d’intervention dans les zones exposées aux inondations, en appliquant le principe des "six clartés" : une répartition précise du personnel, des tâches et des responsabilités ; une définition claire des lieux et des délais ; ainsi que des protocoles clairs pour le partage d’informations et le signalement.

Les résultats préliminaires indiquent que les infrastructures d’urgence de lutte contre les inondations ont permis d’accroître la capacité de drainage et le volume de rétention d’eau, tout en améliorant la gestion intégrée à l’échelle des bassins versants. De nombreux sites sujets aux inondations, qui perturbaient auparavant la circulation et la vie quotidienne, ont ainsi été maîtrisés ou ont connu une réduction considérable de la durée des inondations.

Nguyên Tùng/CVN