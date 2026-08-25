Du sel à la batterie : le pari technologique d’une startup vietnamienne

La startup vietnamienne Alternō mise sur une technologie de stockage d’électricité sans lithium. Elle développe une batterie sodium-nickel-chlorure destinée au stockage stationnaire, dont la durée de vie théorique pourrait atteindre 30 ans. Une solution qui entend répondre aux besoins croissants du Vietnam en matière de stockage énergétique tout en s’affranchissant des matériaux inflammables.

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Pour Hô Viêt Hai, cofondateur et PDG d’Alternō, cette innovation est née d’une question simple : le Vietnam peut-il développer sa propre technologie de stockage d’électricité de longue durée, sans dépendre du lithium ni de matériaux présentant des risques d’inflammabilité ?

Photo : Vnexpress/CVN

Une batterie sans lithium

Baptisé Alternō E, le système repose sur des cellules dont les principaux composants sont dérivés du sel et de matériaux inorganiques, sans recours au lithium, au cobalt ni à des solvants organiques inflammables. Il a été présenté le 19 août à Hô Chi Minh-Ville, à l’occasion du Forum et de l’Exposition internationaux sur l’innovation 2026 (InnoEx), placé sous le patronage du ministère des Sciences et des Technologies.

Selon Hô Viêt Hai, le Vietnam dispose de nombreuses sources de production d’électricité, mais le principal défi réside dans les capacités de stockage. La plupart des systèmes disponibles sur le marché utilisent du lithium, un minerai relativement rare dont ne disposent pas tous les pays. Cette technologie soulève également des questions de sécurité, les cellules au lithium pouvant présenter des risques d’incendie ou d’explosion.

Après 18 mois de recherche, l’équipe d’Alternō a mis au point une cellule associant du sodium à de la bêta-alumine, un matériau céramique utilisé comme électrolyte. Extrêmement fine, cette céramique est presque translucide, tout en étant suffisamment résistante pour contenir le sodium à l’intérieur de la batterie.

À température ambiante, la bêta-alumine se comporte comme une céramique classique. Lorsque la température atteint environ 300°C, elle permet aux ions sodium de circuler, rendant ainsi possible le stockage de l’électricité. L’électrolyte est ensuite associé au sodium et au nickel pour former une cellule complète, installée dans une enveloppe d’isolation thermique remplie de sable et maintenue à environ 300°C.

Photo : Vnexpress/CVN

"Cette combinaison donne naissance à une technologie très intéressante, dans laquelle l’électricité est stockée à l’intérieur du sable. Le sable peut conserver la chaleur et l’énergie pendant très longtemps", explique Hô Viêt Hai, ajoutant que les utilisateurs n’ont ainsi plus à s’inquiéter des risques d’incendie ou d’explosion.

Une durée de vie annoncée de 30 ans

Alternō affirme avoir vérifié la capacité de son système à limiter les risques d’incendie et de propagation des flammes, notamment par rapport aux batteries utilisant des matériaux inflammables. Selon ses spécifications techniques, chaque unité Alternō E offre une capacité d’environ 500 kWh et une puissance continue de 62,5 kW.

Le système repose sur une architecture modulaire, qui permet d’empiler plusieurs unités afin d’optimiser l’espace d’installation. Sa durée de vie théorique est estimée à environ 30 ans. En fin de cycle, ses principaux composants peuvent être récupérés et valorisés, notamment le sel, le fer, le nickel, l’acier et le sable.

La startup met également en avant le potentiel économique de cette technologie. Selon ses estimations internes, si le système atteint une durée de vie trois fois supérieure à celle des batteries classiques de la même catégorie, tout en conservant un prix comparable, le coût du stockage calculé sur l’ensemble du cycle de vie pourrait être réduit de près de 70%.

La batterie Alternō E est encore en phase de finalisation et n’est pas encore exploitée commercialement. La startup prévoit de lancer, au premier trimestre 2027, un essai de l’Alternō E avec un groupe japonais spécialisé dans les infrastructures de télécommunications et les centres de données. Cette étape permettra de vérifier les performances techniques, le niveau de sécurité et l’efficacité opérationnelle du système dans des conditions réelles.

Erik Jonsson, représentant du fonds d’investissement Antler, qualifie l’Alternō E de technologie "intéressante, sûre et révolutionnaire", estimant qu’elle pourrait fournir de l’énergie sans les risques d’incendie et d’explosion associés aux batteries au lithium. De son côté, Daiki Kumamoto, du fonds UntroD Capital Asia, salue la démarche de la startup vietnamienne, qui consiste à étudier les besoins et les problématiques spécifiques de chaque client afin de développer des produits adaptés.

Alternō a été fondée en 2023 par les ingénieurs Nguyên Quôc Nam et Hô Viêt Hai. Avant de développer sa batterie au sel, l’entreprise s’était fait connaître grâce à une batterie au sable destinée au stockage thermique. Celle-ci utilise le sable pour stocker l’énergie sous forme de chaleur, notamment pour le séchage, le chauffage et les besoins thermiques industriels. Le produit a ensuite été commercialisé sur plusieurs marchés.

La startup a également bénéficié de financements de plusieurs organisations internationales, dont 250.000 dollars du fonds Temasek et 350.000 dollars de P4G. En avril 2024, Alternō a levé 1,5 million de dollars auprès de plusieurs fonds d’investissement, dépassant ainsi l’objectif fixé pour son tour d’amorçage. En mai 2025, elle a bouclé un tour de financement de série A1, mené par UntroD Capital Asia (Japon), avec la participation du fonds Antler et de la Banque asiatique de développement (BAD).

Les technologies énergétiques et les matériaux avancés figurent parmi les dix groupes de technologies stratégiques identifiés par le gouvernement en mai. Ce secteur couvre notamment les matériaux avancés, les batteries et accumulateurs, les systèmes intégrés de stockage d’énergie (BESS), l’hydrogène vert, les biocarburants, ainsi que les équipements électriques et les systèmes modernes de transmission.

Au Vietnam, les batteries sodium-nickel-chlorure restent encore relativement peu développées sur le marché du stockage d’électricité. À l’échelle mondiale, cette technologie est toutefois déjà utilisée dans des systèmes de stockage stationnaire. La plupart des solutions de stockage développées par les entreprises vietnamiennes reposent actuellement sur des batteries lithium-ion ou au vanadium.

Quê Anh/CVN