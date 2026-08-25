Un navire de la Marine thaïlandaise en visite à Hô Chi Minh-Ville

Le navire H.T.M.S. Naresuan (FFG 421) de la Marine royale thaïlandaise, sous le commandement du contre-amiral Borworn Phromkaewngam, directeur adjoint de l’Académie navale royale thaïlandaise, a accosté mardi 25 août au port international de Nhà Rông - Khanh Hôi, à Hô Chi Minh-Ville, entamant ainsi une visite d’amitié dans la ville du 25 au 29 août.

>> Une escadre de la Marine russe en visite au Vietnam

>> 015 - Trân Hung Dao entame sa visite et ses échanges avec la Marine philippine

La cérémonie d’accueil a vu la présence du colonel Pham Tiên Dung, chef d’état-major adjoint de la Région navale 2, ainsi que de représentants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, du commandement des garde-côtes de la Région 3, du Service des relations extérieures, du Service de la sécurité militaire et du commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville. La consule générale de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville, Wiraka Moodhitaporn, a également assisté à l’événement.

Photo : VNA/CVN

Durant leur séjour, le commandant et l’équipage du H.T.M.S. Naresuan (FFG 421) rendront des visites de courtoisie aux dirigeants de la ville, au commandement de la Région militaire 7 et au commandement de la Région navale 2. Ils participeront également à des échanges culturels et sportifs avec des officiers et marins vietnamiens et visiteront plusieurs sites historiques et culturels de la ville.

Cette visite vise à renforcer la confiance mutuelle entre les ministères de la Défense nationale du Vietnam et de la Thaïlande en général, ainsi qu’entre la Marine populaire du Vietnam et la Marine royale thaïlandaise en particulier. Elle constitue également une activité concrète marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (1976-2026).

Le H.T.M.S. Naresuan (FFG 421) est une frégate lance-missiles de la Marine royale thaïlandaise entrée en service en 1995. Le navire mesure 120,5 m de long et 13,7 m de large, avec un déplacement à pleine charge de 2.985 tonnes. Il affiche une vitesse maximale de 32 nœuds et une autonomie de 4.000 milles marins.

Plus tôt cette année, le navire H.T.M.S. Prachuap Khiri Khan de la Marine royale thaïlandaise a également effectué une visite d’amitié de six jours à partir du 18 mai à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN