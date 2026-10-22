Hanoï met son patrimoine à portée de main : 28 sites numérisés pour transmettre la mémoire urbaine

Inaugurée à la commune de Kim Ngân, la plateforme "Itinéraires touristiques patrimoniaux de Hanoï" numérise 28 sites emblématiques de la capitale. Accessible en trois langues, elle associe conservation, éducation et tourisme durable, faisant de la technologie un pont entre mémoire urbaine et avenir créatif.

>> Un périple de 68 jours de Hanoï à Paris

>> Sur la route des régions patrimoniales, l’évasion ferroviaire Hanoï - Ninh Binh

>> Hanoï en automne, entre paysages, souvenirs et découvertes

>> Hanoï lance un safari géant à l’ouest de la capitale

Photo : DTPT/CVN

À l’heure où l’urbanisation transforme rapidement le visage de Hanoï, la capitale vietnamienne choisit de faire de la technologie une alliée de sa mémoire. Le 18 octobre, la plateforme numérique "Hành trình du lịch di sản Hà Nội" (Itinéraires touristiques patrimoniaux de Hanoï) a été officiellement lancée à la maison commune de Kim Ngân, située au 44 rue Hàng Bac, dans le Vieux quartier de Hanoï.

Ce projet ne se limite pas à placer des codes QR sur des édifices anciens. Il constitue une démarche stratégique visant à inventorier, documenter et transmettre le patrimoine urbain de Hanoï, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’éducation, le tourisme culturel et les industries créatives.

Un site chargé d’histoire

Le choix de la maison comme de Kim Ngân ne doit rien au hasard. Ce monument, étroitement lié au métier d’orfèvre du Vieux quartier, avait bénéficié d'une restauration conjointe entre Hanoï et la ville française de Toulouse lors du 1000e anniversaire de Thang Long - Hanoï. C’est donc au cœur d'un lieu emblématique du dialogue franco-vietnamien que la nouvelle plateforme a été présentée.

Disponible en vietnamien, en français et en anglais, la plateforme propose une carte numérique interactive ainsi que des codes QR apposés directement sur les sites. Habitants, touristes et étudiants peuvent ainsi accéder à des données fiables, écouter des commentaires multilingues depuis leur téléphone et consulter des ressources scientifiques, sans devoir installer d’application supplémentaire.

Le projet a bénéficié du financement du Fonds Équipe France du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, par l’intermédiaire de l’ambassade de France au Vietnam et de l’Institut français de Hanoï.

28 sites, une mémoire documentée

Photo : Minh Duy/ND/CVN

Pendant près d’un an, une quarantaine d’experts et environ 100 étudiants ont collaboré à l’inventaire de plus de 100 sites patrimoniaux de Hanoï. Vingt-huit d’entre eux, retenus pour leur valeur représentative, ont été numérisés dans un premier temps.

Chaque monument dispose désormais d’une fiche dédiée comprenant une description scientifique, des photographies d’archives et contemporaines, des vidéos, des extraits d’épigraphie et de documents en caractères hán-nôm (écriture en idéogrammes chinois et écriture démotique pour la transposition phonétique du vietnamien), des relevés architecturaux ainsi qu’une bibliographie sélective.

Cette approche renouvelle la découverte du patrimoine. Le visiteur ne se contente plus d’observer une pagode, un đình ou une artère ancienne : il peut désormais accéder à l’histoire du lieu, comprendre sa fonction sociale, déchiffrer ses inscriptions et replacer le monument dans le tissu urbain et culturel de la capitale.

La plateforme propose également quatre circuits thématiques. Il s’agit d’abord d’un itinéraire spirituel consacré aux Thăng Long Tứ Trấn, quatre temples dédiés aux quatre génies-gardiens des quatre points cardinaux de l’ancienne Thăng Long ; puis d’un circuit reliant les temples dédiés au culte des Mẫu (les Déesses-Mères des Trois Mondes), inscrit par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2016 ; ensuite, une série de đình (maisons communales) consacrées aux ancêtres des métiers, qui retrace les savoir-faire caractéristiques du Vieux quartier ; enfin, les pagodes de Hanoï, liées aux lettrés et aux moines éminents d’autrefois.

Préserver avant que le tissu urbain ne évolue

Lors de la cérémonie, Éléonore Caroit, Éléonore Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, a souligné la dynamique positive des relations entre la France et le Vietnam, inscrite dans le prolongement de la récente visite officielle du secrétaire général et président du Vietnam, Tô Lâm, en France.

Face à une urbanisation rapide qui menace de nombreux patrimoines encore non répertoriés, elle a estimé que l’inventaire et la numérisation des données constituent une réponse urgente. Cette démarche rapproche les savoirs culturels, historiques et architecturaux du quotidien, tout en accompagnant les citoyens comme les visiteurs.

Photo : Vietnamplus/CVN

Pham Tuân Long, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï, a souligné que la capitale s’attachait depuis plusieurs années à mieux articuler la préservation du patrimoine, l’éducation culturelle et le développement du tourisme, tout en renforçant le recours aux nouvelles technologies afin d’améliorer l’expérience des habitants et des visiteurs. La plateforme "Itinéraires touristiques patrimoniaux dans la ville de Hanoï" s’inscrit pleinement dans cette orientation.

Le projet concrétise la volonté de lier la préservation du patrimoine à l’éducation et au développement d’un tourisme durable. Il a également rappelé l’importance du rôle des autorités locales et des communautés dans l’actualisation et la pérennisation des contenus.

La réussite du dispositif dépendra en effet de sa capacité à demeurer vivant. Les données doivent être actualisées, les monuments suivis et les habitants pleinement associés à la transmission de leur propre mémoire urbaine.

Représentant l’unité responsable de la recherche, le Professeur Hoàng Anh Tuân, recteur de l’Université des sciences sociales et humaines rattachée relevant de l’Université nationale de Hanoï, a rappelé que la constitution d’une base de données numérisée et cohérente pose le socle indispensable au développement des industries culturelles et de l’économie créative, conformément à l’esprit de la Résolution N°57.

Au-delà de son intérêt pour le public, cette initiative offre aux étudiants un cadre d'application concrète. Ils prennent part à l’inventaire, à la documentation et à la valorisation du patrimoine, développant ainsi leurs compétences professionnelles et leur conscience patrimoniale. Ce modèle pourrait également être étendu à de nombreuses provinces et villes du pays.

Le lancement de cette plateforme marque ainsi bien plus qu’une simple avancée technologique. Il réaffirme une conviction partagée : une métropole moderne ne se construit pas contre sa mémoire, mais avec elle. En numérisant son patrimoine, Hanoï ouvre la voie à un tourisme culturel plus exigeant, à une éducation patrimoniale plus vivante et à une mémoire urbaine accessible à tous.

Thuy Hà/CVN