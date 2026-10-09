Hanoï en automne, entre paysages, souvenirs et découvertes

À travers ses paysages dorés, sa gastronomie traditionnelle et ses ruelles chargées d’histoire, Hanoï révèle en automne un charme singulier qui séduit les visiteurs étrangers tout en ravivant les souvenirs de ceux qui ont grandi dans la capitale, faisant de cette saison un atout pour le développement touristique durable.

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Photo : VNA/CVN

Entre paysages dorés, gastronomie traditionnelle et patrimoine millénaire, l’automne révèle le charme singulier de Hanoï. La capitale vietnamienne mise sur ses atouts culturels et ses expériences authentiques pour séduire les visiteurs et renforcer son attractivité touristique.

À l’arrivée du mois d’octobre, Hanoï se pare de la douceur de l’automne, avec son soleil doré, sa brise légèrement fraîche et son atmosphère apaisante, invitant habitants et visiteurs à découvrir la capitale au rythme de promenades paisibles, entre paysages, gastronomie traditionnelle et patrimoine urbain.

Des paysages d’automne aux expériences des visiteurs

Dans les premiers jours d’octobre, le lac Hoàn Kiêm continue d’attirer de nombreux habitants et visiteurs. Le long de ses berges, des massifs de fleurs aux couleurs variées égayent le paysage, entre les arbres centenaires et les reflets de l’eau. Le matin du 9 octobre, tandis que les ouvriers s’affairaient à achever les aménagements floraux, habitants et touristes se promenaient, prenaient des photos et profitaient de la fraîcheur de l’air.

Depuis le lac Hoàn Kiêm, les visiteurs peuvent poursuivre leur découverte dans les ruelles du vieux quartier, s’arrêter dans des cafés aménagés dans d’anciennes maisons, explorer des lieux culturels ou simplement observer le quotidien des habitants de la capitale.

Pour Maria Lucrecia, 62 ans, originaire de Manille, aux Philippines, le climat est l’un des atouts qui rendent Hanoï particulièrement attachante. De retour dans la capitale pour la deuxième fois, après un premier séjour en octobre trois ans auparavant, elle apprécie toujours autant la douceur du temps et la pureté de l’air. Venue participer à une conférence internationale sur la gouvernance publique, elle en profite pour explorer le vieux quartier avec ses amis, voir passer le train dans les rues et déguster des spécialités locales, notamment le bun cha, à base de porc grillé et de vermicelles de riz, et le pho, une soupe traditionnelle de nouilles de riz.

Ce qu’elle apprécie le plus à Hanoï, ce sont ses habitants, suivis par la nature et la gastronomie. À ses yeux, la convivialité de la population et le climat agréable contribuent largement au charme de la ville.

Pour Myrna Diana, 48 ans, qui découvre Hanoï pour la première fois à l’invitation d’une amie, l’automne est une saison idéale pour parcourir la ville à pied. Au cours de son séjour, elle a visité le vieux quartier et le lac Hoàn Kiêm, admiré la capitale depuis les hauteurs et goûté à plusieurs spécialités locales. Le bun cha et le pho ont particulièrement retenu son attention. Cette dernière soupe est devenue son plat préféré, qu’elle déguste chaque matin. Enchantée par cette première visite, elle souhaite revenir avec sa famille et ses amis pour leur faire découvrir la capitale vietnamienne.

Cecilia, 56 ans, venue d’Australie, a elle aussi été agréablement surprise dès son arrivée. Elle décrit le climat automnal de Hanoï comme "un véritable paradis" et se dit séduite par les petites boutiques de rue, dont les décorations originales reflètent la personnalité de chacune.

Photo : VNA/CVN

Ces témoignages montrent que le charme automnal de Hanoï ne réside pas seulement dans ses paysages, mais aussi dans des expériences simples et authentiques : flâner dans les rues anciennes, savourer des plats traditionnels, observer la vie quotidienne et apprécier la convivialité des habitants.

L’automne, au cœur des souvenirs des Hanoïens

Pour les visiteurs étrangers, l’automne hanoïen est une invitation à la découverte. Pour ceux qui ont vécu dans la capitale ou y ont leurs racines, il est aussi l’occasion de renouer avec leurs souvenirs.

Nguyên Viêt Dung, 83 ans, qui réside aujourd’hui à Hô Chi Minh-Ville, a vécu de nombreuses années à Hanoï. La nostalgie de l’automne l’a incité à revenir cette année dans la capitale. Profitant d’un temps particulièrement agréable, il a redécouvert le vieux quartier, le lac Hoàn Kiêm et le secteur de Long Biên, tout en rendant visite à des proches et en retrouvant des amis d’enfance. Les saveurs du bun cha et des banh cuôn Thanh Tri, de fines crêpes de riz roulées originaires de Thanh Tri, restent pour lui indissociables de ses souvenirs de Hanoï.

Il constate que la ville a évolué, notamment en matière de déplacements et de relations avec les visiteurs. Pourtant, les activités commerciales du vieux quartier conservent, à ses yeux, une familiarité qui lui rappelle le passé.

Bùi Quang Dao, dont la famille est liée à l’ancien village de Cô Xa, porte lui aussi un regard empreint de mémoire sur les transformations de la capitale. Selon son récit, les origines de sa famille se trouvent dans la zone de l’ancienne citadelle impériale de Thang Long. Après que le roi Ly Thai Tô eut transféré la capitale à Thang Long, le village fut déplacé vers les terres alluviales situées au milieu du fleuve Rouge et prit le nom de Cô Xa, ou Cô Xa Nam.

Il se souvient d’un Hanoï autrefois plus paisible, où les vendeurs ambulants animaient régulièrement les rues de leurs appels et où le rythme urbain était moins soutenu. Au fil du temps, la ville est devenue plus dense, les activités commerciales se sont développées et la gastronomie s’est diversifiée. Chaque époque possède toutefois, selon lui, ses caractéristiques propres. L’essentiel est que Hanoï préserve des espaces de calme où habitants et visiteurs puissent se reposer et retrouver un sentiment de sérénité au cœur de la vie moderne.

Faire de l’automne un produit touristique emblématique

Photo : VNA/CVN

Afin de transformer les attraits saisonniers de la capitale en expériences touristiques variées, Vietnam Airlines et la ville de Hanoï ont lancé, en septembre 2026, la campagne "Cham thu Hà Nôi" ("Au cœur de l’automne hanoïen"), placée sous le thème "Une saison d’automne, cinq sens, mille émotions".

Cette initiative associe paysages, gastronomie, musique, sport et activités communautaires. La mise en valeur des produits typiques de l’automne, tels que le côm de Làng Vong, préparé à partir de jeunes grains de riz gluant aplatis, les fruits de sau mûrs et les kakis, s’accompagne de programmes musicaux, sportifs et de plein air. Début octobre, la compétition de bateaux-dragons et de stand-up paddle (SUP) de Hanoï, organisée sur le lac de l’Ouest, a ainsi mis en valeur la rencontre entre traditions culturelles et dynamisme contemporain. La course communautaire Run for Love, prévue à la fin du mois, permettra également aux participants de découvrir différents espaces patrimoniaux et urbains de la capitale.

Selon Dang Anh Tuân, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, Hanoï dispose d’atouts considérables dans les domaines de l’histoire, de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie urbaine. La mise en valeur conjointe de ces atouts vise à renforcer les liens entre le transport aérien, la culture, le tourisme, le sport et les communautés, tout en contribuant à la création de nouvelles offres touristiques.

Pham Tuân Long, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï, estime que la campagne "Cham thu Hà Nôi 2026" contribue à attirer les visiteurs et à promouvoir les valeurs culturelles et historiques de la capitale. La ville entend poursuivre l’organisation d’événements culturels, artistiques et touristiques afin de valoriser son image, de renforcer son attractivité et de favoriser un développement durable.

Le développement d’offres touristiques autour de l’automne permet de diversifier les expériences et d’inciter les visiteurs à prolonger leur séjour. Leur efficacité à long terme dépend toutefois de la qualité des services, de l’environnement urbain et de la capacité à répondre aux attentes des touristes. Certains visiteurs signalent encore des difficultés, notamment la présence de déchets dans certains espaces publics ou les problèmes de communication en anglais dans certains établissements de restauration.

Ces remarques soulignent que, si les paysages et la richesse culturelle constituent des atouts majeurs, la propreté, la qualité des espaces publics, la communication et les services d’accompagnement influencent également l’expérience des visiteurs. Autant d’aspects auxquels Hanoï doit continuer de prêter attention pour valoriser le tourisme automnal tout en préservant son attractivité tout au long de l’année.

L’automne hanoïen se découvre au fil d’une promenade matinale autour du lac Hoàn Kiem, à travers les saveurs d’un plat traditionnel, les devantures originales de petites boutiques ou une pause paisible au cœur de l’agitation urbaine. Pour ceux qui ont longtemps vécu dans la capitale, il est une invitation à renouer avec leurs souvenirs ; pour les nouveaux visiteurs, une occasion de découvrir une ville à l’identité singulière.

Pour que ces émotions deviennent des souvenirs durables et donnent envie de revenir, Hanoï doit continuer à préserver son patrimoine culturel tout en améliorant son environnement, ses infrastructures et ses services touristiques. Certaines destinations restent dans les mémoires grâce à leurs monuments emblématiques ; d’autres se distinguent par une saison. À Hanoï, l’automne incarne une harmonie singulière entre paysages, mémoire collective et vitalité d’une capitale millénaire.

VNA/CVN