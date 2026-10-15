Hanoï : l’immobilier en quête de dynamisme

Malgré une croissance économique soutenue, le marché immobilier de Hanoï reste contrasté, avec des transactions en baisse dans le résidentiel et une évolution modérée des autres segments. Les infrastructures et les réformes devraient soutenir ses perspectives à long terme.

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Photo : TN/CVN

Soutenue par la croissance économique et le développement des infrastructures, Hanoï conserve des perspectives immobilières favorables. Toutefois, la reprise reste inégale, entre ralentissement résidentiel et dynamisme des segments commerciaux et de l’hébergement.

Au troisième trimestre 2026, Hanoï a enregistré pour la première fois de l’année une croissance à deux chiffres de son produit intérieur brut régional (GRDP), portant la progression moyenne sur neuf mois à environ 8,9%, selon Savills. La construction a progressé de 10,9%, tandis que le décaissement des investissements publics a atteint 96,3% des objectifs.

La consommation demeure également bien orientée, avec une hausse de 15,6% du chiffre d’affaires du commerce de détail et des services aux consommateurs. Le tourisme a généré 27,5 millions de visites en neuf mois. Ces indicateurs soutiennent le marché immobilier, sans pour autant stimuler uniformément la demande.

Le résidentiel freiné par les prix

L’offre nouvelle d’appartements a reculé de 42% sur un trimestre et de 51% sur un an. Les ventes ont respectivement diminué de 26% et de 48%, les logements de classe B représentant 73% des transactions. Malgré un léger repli trimestriel, les prix primaires restent élevés, tandis que les prix secondaires baissent pour le troisième trimestre consécutif.

Selon Dô Thu Hang, directrice principale du Service de recherche et conseil de Savills Hanoï, l’accessibilité financière demeure un obstacle majeur. Depuis 2022, l’offre primaire d’appartements de classe C a diminué en moyenne de 27% par an et ne devrait représenter que 12% de l’offre future.

Photo : VNA/CVN

Les villas et maisons en bande affichent une offre en hausse de 5% sur un an, mais les transactions restent modestes, en raison notamment des taux d’emprunt élevés et des incertitudes liées à l’aménagement urbain. Plus de 35.000 unités supplémentaires sont attendues entre fin 2026 et 2029.

Le marché des bureaux totalise 2,4 millions de m², avec un taux d’occupation de 83%. Malgré l’arrivée de nouvelles surfaces, les loyers moyens ont progressé de 2% sur un an, les entreprises privilégiant des espaces mieux adaptés à leurs besoins et à leurs coûts.

L’offre commerciale moderne atteint 1,8 million de m², avec un taux d’occupation de 90%. Cinq projets devraient ajouter 94.240 m² au quatrième trimestre 2026. L’expansion vers Đan Phượng, Hoài Duc et le secteur de Starlake illustre le déplacement progressif des pôles commerciaux vers la périphérie.

Le tourisme et les IDE soutiennent l’hébergement

Hanoï compte 66 hôtels totalisant 11.073 chambres, avec un taux d’occupation de 71%. Quatre projets cinq étoiles doivent apporter 1.353 chambres supplémentaires au quatrième trimestre, avant l’arrivée potentielle de plus de 7.000 chambres à partir de 2027.

Les résidences avec services affichent une situation plus stable, avec 6.700 appartements et un taux d’occupation supérieur à 80%. Les investissements directs étrangers ont atteint 4,07 milliards de dollars sur neuf mois, en hausse de 5,9%, soutenant notamment la demande de logements pour les experts et cadres étrangers.

Les infrastructures, un levier sans garantie de hausse

L’achèvement des rocades, la construction de nouveaux ponts et le développement du réseau ferroviaire urbain devraient progressivement élargir l’espace de développement de la capitale. Les ajustements juridiques et urbanistiques pourraient également favoriser l’offre et rééquilibrer le marché.

Pour Dô Thu Hang, les effets de ces transformations resteront toutefois sélectifs. La reprise dépendra de la progression réelle des infrastructures, du pouvoir d’achat et de la capacité des projets à répondre aux besoins.

Thao Nguyên/CVN