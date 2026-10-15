Green SM lance officiellement son service de taxis 100% électriques aux États-Unis

Green SM lance officiellement son service de taxis 100% électriques à Los Angeles, aux États-Unis. Cette implantation marque la première entrée de l’entreprise sur le marché nord-américain et porte à neuf le nombre de marchés sur lesquels la marque est présente dans le monde.

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Green SM propose une solution de mobilité moderne et sûre, reposant sur une exploitation professionnelle et des tarifs compétitifs, afin d’améliorer l’expérience quotidienne des déplacements des habitants.

Son arrivée à Los Angeles permet à Green SM de s’implanter sur l’un des marchés les plus dynamiques et les plus exigeants au monde. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la stratégie d’internationalisation de la marque vietnamienne, après une expansion soutenue sur plusieurs marchés d’Asie et d’Europe.

À compter du 13 octobre, heure locale, les clients peuvent utiliser les services de Green SM à Los Angeles en réservant une voiture via l’application Green SM, en contactant le centre d’appels ou en hélant directement un taxi dans la rue. Grâce à l’extension progressive de son réseau, Green SM entend répondre à une diversité de besoins, des déplacements quotidiens aux trajets longue distance, en passant par les transferts vers les aéroports.

Green SM vise un niveau élevé de qualité de service grâce à son modèle des "5 Verts et Performants": véhicules performants, tarifs avantageux, chauffeurs de qualité, service de qualité et respect de l’environnement.

À Los Angeles, la flotte de Green SM est composée à 100% de véhicules électriques VinFast, notamment des modèles VinFast VF 8, spacieux, confortables et modernes. L’entreprise mise également sur des chauffeurs professionnels et courtois, rigoureusement sélectionnés et formés, une tarification transparente assortie d’offres promotionnelles, ainsi qu’un service attentionné et rassurant. L’objectif est d’offrir aux clients des trajets non seulement écologiques, mais aussi confortables et fiables.

À l’occasion de son lancement, Green SM propose aux nouveaux clients qui s’inscrivent une réduction de 50% sur le prix de la course, dans la limite de 12 dollars par trajet, pour leurs cinq premières courses. Les clients bénéficient également de l’inscription gratuite au programme d’abonnement Green Pass, qui donne droit à dix codes promotionnels par mois, chacun offrant une réduction de 30% sur le prix de la course, dans la limite de 10 dollars.

Hoàng Thanh Hang, directrice générale de Green SM aux États-Unis, a déclaré : "Les États-Unis représentent une étape majeure dans le développement de Green SM. Notre ambition ne se limite pas à l’expansion sur de nouveaux marchés : nous souhaitons aussi bâtir progressivement une relation de confiance avec les clients, les chauffeurs et les communautés locales, trajet après trajet. Notre expérience sur les marchés internationaux nous a montré que l’avenir de la mobilité électrique ne dépend pas uniquement des flottes de véhicules électriques, mais aussi de la qualité du service, du professionnalisme et de la fiabilité des chauffeurs formés avec rigueur, ainsi que de l’attention portée à chaque expérience client."

Après le lancement de ses activités, Green SM prévoit de développer progressivement ses équipes et de renforcer ses capacités opérationnelles locales, tout en recrutant et en formant des chauffeurs issus de la région. L’entreprise entend ainsi non seulement créer de nouvelles opportunités d’emploi, mais aussi contribuer directement à la transition vers une mobilité plus verte à Los Angeles et dans l’ensemble de la région.

Texte et photo : Minh Thu/CVN