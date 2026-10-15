Hô Chi Minh-Ville : quatre salons internationaux autour du textile et de la chaussure

La 24 e édition du Salon international des machines industrielles du textile-habillement du Vietnam (VTG) 2026 a ouvert ses portes le 14 octobre au Centre des expositions et des conférences de Saïgon (SECC).

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Du 14 au 17 octobre 2026, cet événement réunit 400 marques internationales sur 610 stands, couvrant une superficie de 15.000 m². Il rassemble des exposants de 11 pays et territoires, dont le Vietnam, le Japon, la République de Corée, l’Inde, la Thaïlande, la Chine et Singapour.

Co-organisé par la Société de publicité et de foires commerciales (VINEXAD) et la Sarl des services commerciaux et de marketing Yokers, le salon se distingue par la tenue simultanée de quatre événements spécialisés : VTG 2026, VFM 2026 (Salon international vietnamien des machines et matières premières pour l'industrie du cuir et de la chaussure), VITATEX 2026 (24e Salon international vietnamien du textile, de l'habillement et des accessoires) et DYECHEM 2026 (Salon international vietnamien des produits chimiques et de la teinture).

Ce regroupement couvre l'ensemble de la chaîne de production, du tissage et de la teinture à la fabrication de vêtements et de chaussures. Il présente des machines automatisées, des tissus techniques, des produits chimiques respectueux de l'environnement, des accessoires innovants, des solutions numériques et bien d'autres produits.

Accélérer l'automatisation et valoriser la chaîne de valeur

Selon les données de l'Office général des statistiques, au cours des huit premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de textile-habillement a atteint 26,9 milliards d’USD, en hausse de 1,6% par rapport à la même période de 2025. Face à un marché en constante évolution, les entreprises nationales subissent une forte pression pour améliorer leur productivité, respecter des normes de qualité strictes et garantir la flexibilité de leur production. L'investissement dans la modernisation des équipements et l'automatisation, ainsi que la transition écologique, sont devenus indispensables.

Selon Pham Xuân Hông, président de l'Association du textile-habillement et de la mode de Hô Chi Minh-Ville (AGTEK), le secteur vietnamien a connu cette année des fluctuations, avec son lot de difficultés et d'opportunités. Dans un contexte de concurrence accrue, il doit redoubler d'efforts pour accéder à de nouveaux marchés internationaux en pleine mutation. Le développement des échanges commerciaux est donc essentiel. Les salons constituent des plateformes privilégiées permettant aux entreprises du textile-habillement de nouer des contacts avec les marchés, de rapprocher l'offre et la demande et de rencontrer des fournisseurs.

Pham Xuân Hông a souligné : "VTG 2026 et les autres salons constituent un événement d'envergure, avec plus de 600 stands présentant des équipements, des matières premières, des machines et d'autres produits indispensables. À mon avis, cet événement revêt donc une grande importance pour l'industrie vietnamienne du textile-habillement, notamment à Hô Chi Minh-Ville".

Lors du salon VTG 2026, de grandes marques internationales de machines ont présenté des solutions technologiques modernes, notamment des équipements de pointe pour l'impression numérique sur tissu, ainsi que des systèmes d'identification et d'étiquetage. Le salon a également mis l'accent sur les matériaux écologiques et la transition vers une économie circulaire, avec des tissus polyvalents et des fibres naturelles dont la traçabilité est assurée.

Dans le secteur de la chaussure, le Vietnam a franchi une étape historique au premier semestre 2026 en dépassant, pour la première fois, la Chine et en devenant le premier fournisseur de chaussures sur le marché américain. Le chiffre d'affaires total des exportations a atteint 11,95 milliards d’USD, en hausse de 0,5% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette avancée exige des fabricants vietnamiens qu'ils améliorent continuellement leurs processus de production et modernisent leurs technologies.

Le salon VFM 2026 propose également une gamme complète de solutions couvrant l'ensemble du processus de fabrication du cuir et des chaussures. Il présente notamment des équipements automatisés pour le moulage et le collage des semelles, ainsi que des systèmes de contrôle qualité destinés à garantir la conformité des produits aux normes strictes des marchés internationaux.

Une série d'ateliers et de rencontres professionnelles

Au-delà d'un espace d'exposition commerciale et technologique, les quatre salons se veulent également un forum d'échanges et de connaissances, avec une série d'ateliers thématiques organisés sur trois jours. Ces rencontres sont organisées en collaboration avec plusieurs associations de premier plan, dont l'Association vietnamienne du recyclage des déchets (VWRA), l’AGTEK, l’Association du cuir, des chaussures et des sacs de Hô Chi Minh-Ville (SLA) et l'Association vietnamienne du coton et de la filature (VCOSA).

Les tables rondes et ateliers ont abordé plusieurs sujets, notamment "L’industrie du textile-habillement tournée vers l'avenir : l'innovation circulaire au service de l'accès aux marchés mondiaux", "Construire une chaîne d'approvisionnement du textile-habillement flexible et durable dans un contexte géopolitique et tarifaire incertain", "Transformation numérique de la gestion de la conformité : un socle durable pour les entreprises du textile-habillement", "Opportunités, défis et perspectives pour accroître la valeur des chaussures vietnamiennes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale" et "Le prochain avantage concurrentiel du Vietnam: comment l'industrie du textile-habillement peut-elle maintenir sa position de leader dans un paysage asiatique des chaînes d'approvisionnement en mutation?".

Texte et photos : Tân Dat/CVN