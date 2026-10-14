Hô Chi Minh-Ville

Marché immobilier : ralentissement de la hausse des prix et demande plus segmentée

Au troisième trimestre 2026, le marché des appartements à Hô Chi Minh-Ville et dans les zones limitrophes a enregistré un ralentissement de la hausse des prix, tandis que les acheteurs se sont montrés plus sélectifs en fonction de leurs capacités financières. Parallèlement, la hausse des coûts de développement et des matériaux a continué de tirer vers le haut les prix des nouveaux projets de maisons individuelles, selon un rapport d’Avison Young Vietnam.

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L’offre nouvelle d’appartements dans la ville a dépassé 11 500 unités au cours du trimestre. Les nouveaux lancements se sont concentrés de plus en plus dans les zones sud, nord-ouest et nord-est, portés par le développement d’importants projets d’infrastructure. Les acquéreurs et les investisseurs à long terme ont privilégié les projets proposant des échéanciers de paiement échelonnés, afin de limiter leur recours aux prêts bancaires.

Photo : VNA/CVN

Les appartements abordables situés dans les zones voisines, notamment à Di An et Thuận An, ont continué de susciter une forte demande de la part des acquéreurs finaux, avec des taux d’absorption élevés au cours des derniers trimestres. En revanche, les ventes d’appartements haut de gamme et de luxe dans les quartiers centraux sont restées prudentes, les transactions concernant principalement des acheteurs mobilisant leurs fonds propres dans une perspective patrimoniale à long terme.

Selon Avison Young Vietnam, l’amélioration de la planification et le développement des infrastructures ont contribué à réduire les incertitudes sur le marché et à éviter un blocage généralisé des transactions. Plus de 25.000 appartements devraient être mis en vente par vagues successives entre 2027 et 2030, de nombreux projets devant bénéficier des améliorations d’infrastructure prévues à l’horizon 2030.

Le prix moyen des appartements sur le marché primaire à Hô Chi Minh-Ville s’est établi à 3.850 dollars le mètre carré. Les prix se différencient de plus en plus en fonction de la qualité des infrastructures et de la réputation des promoteurs, plutôt que de connaître des hausses généralisées. Dans le centre-ville et sur la péninsule de Thu Thiem, ils variaient entre 7.000 et 15.000 dollars le mètre carré, tandis que les projets haut de gamme dans les zones est et sud affichaient des prix moyens compris entre 3.800 et 5.500 dollars le mètre carré. Dans l’ouest de la ville, un nouveau projet de luxe a atteint des prix compris entre 4.500 et 4.800 dollars le mètre carré.

La rareté des terrains dans le centre-ville et les coûts élevés d’indemnisation et de libération des terrains ont contribué à la hausse des prix dans les limites historiques de la ville, réduisant fortement l’offre de logements abordables. Les zones de Binh Duong et de Ba Ria-Vung Tau ont ainsi joué un rôle croissant pour répondre à la demande des travailleurs à la recherche de logements adaptés à leur budget. Les prix des appartements neufs y variaient respectivement entre 1.800 et 2.800 dollars et entre 1.900 et 4.500 dollars le mètre carré.

Le segment des maisons individuelles a conservé son attractivité en tant que placement immobilier de valeur, malgré les incertitudes économiques et la grave pénurie de l’offre dans le centre-ville. Près de 7.000 maisons individuelles étaient proposées à la vente sur le marché primaire au troisième trimestre. Les nouveaux projets se concentraient principalement dans des zones résidentielles écologiques et sécurisées en périphérie, notamment à Can Gio et Hoc Mon.

Des taux d’intérêt des prêts immobiliers compris entre 12 et 15 % par an et des rendements locatifs limités à 2-3 % ont rendu les achats financés par l’emprunt et la spéculation à court terme moins attractifs. Les acheteurs disposant de solides capacités financières ont privilégié les investissements à long terme dans des projets offrant un environnement verdoyant, des équipements complets, une situation juridique transparente et une bonne desserte par les transports.

Les prix de lancement des maisons de ville et des villas variaient entre 8.000 et 14 500 dollars le mètre carré de terrain dans les zones centrales et orientales, entre 3 400 et 4.200 dollars dans le Sud-Ouest, et entre 4.500 et 7.200 dollars à Can Gio et Nha Be. Dans les zones de Binh Duong et de Ba Ria-Vung Tau, les prix se situaient entre 2.100 et 5.800 dollars le mètre carré.

À l’horizon 2027-2030, de grands projets d’infrastructure, tels que la troisième rocade, le pont de Can Gio et les lignes de métro, devraient stimuler la demande de maisons individuelles dans les zones périphériques, notamment pour les projets résidentiels écologiques intégrant des modèles d’aménagement axés sur les transports en commun (TOD). Parallèlement, le marché des appartements devrait entrer dans un cycle de croissance plus soutenu, porté par les besoins réels en logements. Ce segment devrait représenter plus de 60% de l’absorption totale du marché dans la région économique clé du Sud.

VNA/CVN