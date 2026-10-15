La R. de Corée, 1er investisseur étranger au Vietnam avec près de 103 milliards de dollars

La République de Corée demeure le premier investisseur étranger au Vietnam, avec près de 10.600 projets représentant un capital enregistré de près de 103 milliards de dollars.

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Photo : VNA/CVN

Le 15 octobre, les autorités de la ville de Dông Nai (Sud) ont organisé, en coordination avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères et l’ambassade de République de Corée au Vietnam, une conférence consacrée à la coopération avec la République de Corée.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngô Lê Văn, la période 2026-2027, marquée par le 35e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (22 décembre 1992 - 22 décembre 2027), offre l’occasion de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale.

La République de Corée est actuellement le premier investisseur étranger au Vietnam, avec près de 10.600 projets représentant un capital enregistré de près de 103 milliards de dollars. Elle est également son troisième partenaire commercial.

Au cours des huit premiers mois de 2026, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 80 milliards de dollars, un record pour cette période de l’année. Ces résultats ouvrent la voie à l’objectif de dépasser pour la première fois les 100 milliards de dollars d’échanges en 2026, puis d’atteindre 150 milliards en 2030.

Le Vietnam privilégie les investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée, notamment l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les infrastructures intelligentes et les énergies propres. Ces domaines, dans lesquels la République de Corée dispose d’une solide expertise, offrent d’importantes perspectives de coopération.

Dông Nai accueille des investissements provenant de 51 pays et territoires, avec environ 2.300 projets totalisant plus de 47 milliards de dollars de capitaux enregistrés. La République de Corée y est le premier investisseur étranger, avec près de 470 projets en validité représentant près de 8,4 milliards de dollars.

Photo : Công Phong/VNA/CVN

Lors de la conférence, l’ambassadrice de République de Corée au Vietnam, Lee Miyon, a indiqué que Dông Nai était la première localité vietnamienne qu’elle visitait depuis la présentation de ses lettres de créance au secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm, début octobre.

Dông Nai constitue un exemple représentatif des investissements sud-coréens à l’étranger, notamment dans l’industrie manufacturière, les composants et la logistique. L’ambassadrice a souhaité que les entreprises sud-coréennes y développent leurs investissements dans les composants et matériaux avancés, la logistique intelligente, les villes intelligentes, les minerais critiques et l’industrie de la défense.

Les participants ont discuté des moyens d’approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée, de stimuler le commerce et les investissements durables, ainsi que de développer les ressources humaines hautement qualifiées à l’ère numérique.

Les échanges ont également porté sur les sciences, les technologies, les industries culturelles et la croissance verte et inclusive. Des protocoles d’accord de coopération ont été signés entre des organismes vietnamiens et des partenaires sud-coréens.

VNA/CVN



