France - Vietnam Forward 2026

Plein phare sur la coopération France - Vietnam dans la technologie, l’innovation et le développement des ressources humaines

L’événement France - Vietnam Forward 2026 s’est tenu le 15 octobre 2026 à Hô Chi Minh-Ville, réunissant plus de 600 délégués et participants issus de missions diplomatiques, d'entreprises, de start-up, d'investisseurs, d'universités ainsi que de la nouvelle génération de talents.

>> "Vietnam en Scène" : les arts de la scène vietnamiens à la rencontre du public français

>> Le théâtre vietnamien à la rencontre du public français

>> La HUST appelée à devenir une université d’excellence en recherche

Coorganisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie française au Vietnam (CCIFV), La French Tech Vietnam, l'Ambassade de France au Vietnam, Business France et Les Conseillers du Commerce extérieur de la France (CCE), l'événement constitue une plateforme de mise en réseau et de concrétisation d'opportunités de collaboration pratique, élargissant la coopération bilatérale aux domaines de la technologie, de l'innovation, du développement des affaires et des talents.

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur de France au Vietnam, Didier Le Bret, a souligné que cette initiative est le fruit d’un accord politique de haut niveau entre la France et le Vietnam. Il a rappelé la volonté politique et l’engagement économique unissant les deux pays dans la mise en œuvre de projets d'envergure, tels que l’événement France - Vietnam Forward 2026, en particulier dans la fintech, l’écosystème d’affaires, la recherche et la formation de ressources humaines de haute qualité.

À cet égard, il a cité en exemple le Centre franco-vietnamien de formation à la gestion (CFVG), dont les programmes d'excellence forment des diplômés de haut niveau depuis plus de quinze ans, totalisant plus de 6 000 anciens étudiants, sans oublier les mobilités croisées d'étudiants et professionnels entre la France et le Vietnam depuis plus de vingt ans.

"Porté par la dynamique de la fintech, France - Vietnam Forward 2026 vise également à placer les start-up de la transition écologique et les entrepreneurs verts au cœur de notre coopération", a déclaré le diplomate français.

Une dynamique élargie pour le partenariat franco-vietnamien

S'inscrivant dans la continuité de la dynamique et des connexions stimulées par le French Tech Summit Vietnam 2025, l'édition France-Vietnam Forward 2026 voit son envergure et son champ d'action s'élargir, réunissant en un même forum la technologie, l'innovation, le développement des entreprises et la formation des talents.

Plutôt que de se limiter à des discussions sectorielles isolées, l'événement offre un espace propice aux rencontres et aux échanges entre entreprises, start-up, investisseurs, représentants du secteur public et établissements d'enseignement, afin d'analyser les besoins concrets du marché et d'explorer des synergies multisectorielles.

Cette approche se traduit par deux volets majeurs : le French Tech Summit, axé sur la technologie et l'innovation ; et le Job & Education Fair, dédié à la mise en relation des talents avec les employeurs et les institutions académiques.

Le French Tech Summit de cette année rassemble des experts et des entreprises autour de l'application technologique dans cinq secteurs clés : le transport, l'industrie, la construction, la santé et les technologies financières (FinTech). Les thématiques abordées vont de l'avenir des infrastructures ferroviaires, de la transformation industrielle et de la construction durable jusqu'à la santé numérique et la tech financière, mettant en lumière le rôle moteur de la technologie et de l'innovation face aux défis de développement spécifiques.

Le programme fait intervenir des organisations et entreprises de premier plan, parmi lesquelles VNVC, FPT Corporation, Ekino, Serdao, Renova Cloud, Schneider Electric Vietnam & Cambodia, Thales Vietnam, Aden Vietnam, Datalogic, IPSOS, Servier, SHB Bank et Ledger Enterprise. En parallèle des tables rondes, le concours ZEBOX Challenge for Impact annoncera sa start-up lauréate au cours de l'après-midi, créant ainsi de nouvelles passerelles entre les solutions innovantes et les acteurs de l'écosystème d'affaires.

Selon Thibaut Giroux, président de la CCIFV, le défi actuel ne se résume pas à tisser des liens entre les communautés d'affaires des deux pays, mais bien à transformer ces connexions en opportunités concrètes de coopération.

"Les entreprises ont besoin de bien plus que des rencontres ponctuelles. Elles recherchent une plateforme où identifier les bons partenaires, accéder aux technologies et aux ressources, et explorer des pistes d'action tangibles. France-Vietnam Forward a été conçu dans cet esprit, en réunissant en un même lieu l'innovation, l'entreprise et le développement des talents", a déclaré M. Giroux.

Au niveau de la coopération dans les sciences et technologies, Trân Trong Tuyên, directeur adjoint du Service municipal des sciences et technologies a, de sa part, souligné que Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle phase de développement, marquant la transition vers un modèle de croissance fondé sur la connaissance, la technologie, l'innovation et la qualité des ressources humaines. La métropole identifie ces leviers comme les moteurs essentiels pour stimuler la productivité, générer de nouvelles valeurs ajoutées et s'orienter vers un développement durable.

La métropole concentre ses efforts sur le développement d'un écosystème d'innovation ouvert, en favorisant une synergie étroite entre les autorités publiques, les entreprises, les universités et les instituts de recherche. Au sein de cet écosystème, les entreprises jouent un rôle central dans l'application technologique, les universités et instituts font office de viviers de savoirs, tandis que les instances de régulation étatiques endossent la responsabilité de perfectionner les mécanismes et politiques afin de connecter et de libérer les ressources.

"La coopération internationale revêt une importance toute particulière, la France disposant de solides atouts dans les domaines de la science, de la technologie, de l'enseignement supérieur et du développement d'entreprises innovantes. La mise en synergie des écosystèmes français et de Hô Chi Minh-Ville ouvre de vastes perspectives de coopération concrète, allant de la recherche conjointe et du transfert de technologies au développement de nouveaux produits, en passant par l'élargissement des marchés pour les entreprises des deux pays", a souligné M. Tuyên.

Allier les besoins du marché du travail et la nouvelle génération de talents

En complément du forum technologique, le Job & Education Fair met en lumière une autre dimension essentielle de la coopération économique : l'adéquation entre les besoins en compétences des entreprises et les aspirations professionnelles ainsi que les parcours de formation de la main-d'œuvre.

À cette occasion, des représentants de Havas, d'Ekino, d'Aden Vietnam et d'Accenture partageront leurs retours d'expérience et expertises professionnelles. Des témoignages d'anciens élèves (alumni) offriront également un éclairage précieux sur les parcours d'études, l'insertion professionnelle et l'évolution de carrière dans un environnement international. Ce salon offre ainsi aux étudiants, jeunes diplômés et professionnels expérimentés l'opportunité d'entrer en contact avec des employeurs internationaux, de découvrir des offres de stages et d'emplois, ainsi que des cursus de formation adaptés.

"Pour que la coopération franco-vietnamienne continue de s'épanouir, il est primordial de relier les entreprises à des talents dotés des compétences requises et d'une ouverture internationale. Les employeurs ne recherchent pas seulement une expertise technique, mais aussi des profils capables de s'adapter, d'apprendre et d'évoluer au sein d'environnements multiculturels. Le Job & Education Fair crée un espace de rencontre direct, permettant aux entreprises de cibler les talents adéquats tout en offrant aux jeunes une vision claire des compétences et des perspectives recherchées sur les marchés internationaux", a souligné M. Giroux.

France - Vietnam Forward 2026 contribue à traduire le dialogue sur l'innovation franco-vietnamienne en partenariats concrets dans les domaines de la technologie, des affaires et du capital humain. En rassemblant entreprises, start-up, investisseurs, universités et jeunes talents, l'événement pose les bases de nouvelles alliances durables entre les deux nations pour les années à venir.

France - Vietnam Forward 2026 s'impose comme un événement phare de la relation bilatérale, coorganisé par la CCIFV, La French Tech Vietnam, l'Ambassade de France au Vietnam, Business France et les CCE, mobilisant des dirigeants diplomatiques, des représentants gouvernementaux, de grandes entreprises, des start-up, des universités et des professionnels à travers ses deux piliers : le French Tech Summit et le Job & Education Fair, avec la participation d'acteurs de premier plan tels que VNVC, FPT Software, Ekino, Havas, Aden Vietnam, Accenture, entre autres.

Texte et photos : Truong Giang/CVN