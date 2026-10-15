Le Vietnam mise sur les investissements directs étrangers de qualité

Le Vietnam entend attirer les investissements directs étrangers (IDE) non plus à tout prix ni en privilégiant le nombre de projets, mais en développant un écosystème d’investissement de haute qualité, étroitement lié aux capacités de l’économie nationale.

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Photo : VNA/CVN

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les IDE enregistrés au Vietnam ont atteint 50,36 milliards de dollars, en hausse de 76,4% sur un an. Les décaissements se sont élevés à 21,07 milliards de dollars, soit une progression de 12,1%, leur niveau le plus élevé depuis cinq ans. Ces résultats témoignent de l’attractivité de l’environnement d’investissement vietnamien, tout en soulignant la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des capitaux et de renforcer les transferts de technologies.

Un "trépied" pour la croissance

Lors de la table ronde intitulée "Connecter les entreprises vietnamiennes aux chaînes d’approvisionnement mondiales", tenue dans la matinée du 8 octobre, le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, a indiqué que le PIB vietnamien devrait avoir progressé respectivement de 9,95% au troisième trimestre et de 9,01% sur les neuf premiers mois de 2026, soit les taux les plus élevés enregistrés depuis de nombreuses années.

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En près de 40 ans, le Vietnam a attiré plus de 570 milliards de dollars d’IDE enregistrés, avec de nombreux projets de grande envergure dans l’électronique, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique. Toutefois, selon le vice-ministre, la qualité des investissements et l’efficacité de l’utilisation des capitaux ne sont pas encore à la hauteur du potentiel du pays.

Les liens entre les entreprises nationales et le secteur à capitaux étrangers restent limités, les transferts de technologies ne répondent pas encore aux attentes et la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes d’approvisionnement mondiales demeure faible.

Le vice-ministre a souligné que la Résolution N°10, adoptée le 8 juin 2026 par le Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, marquait un changement fondamental dans la politique d’attraction des IDE : il ne s’agit plus de rechercher des capitaux à tout prix, mais de mobiliser cette ressource pour renforcer les capacités nationales, améliorer les compétences technologiques et accroître la compétitivité du pays.

Cette orientation s’inscrit dans un modèle en "trépied", reposant sur trois composantes : l’économie à capitaux étrangers, conformément à la Résolution N°10 ; l’économie privée, selon la Résolution N°68 ; et l’économie d’État, en vertu de la Résolution N°79. Selon le vice-ministre, le développement harmonieux de ces trois secteurs contribuera à permettre au Vietnam de viser une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030.

"Les efforts déployés pour améliorer le cadre institutionnel, conjugués au reclassement récent du marché boursier vietnamien par FTSE Russell, passé du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, constitueront une base importante pour mobiliser les ressources internationales dans les années à venir", a estimé Trân Quôc Phuong.

Technologies prioritaires, aides conditionnées

Selon Bùi Thu Thuy, directrice adjointe de l’Agence de l’investissement étranger, le Vietnam a attiré plus de 571 milliards de dollars d’IDE enregistrés, avec plus de 48.100 projets encore en activité. Cependant, le taux de localisation ne s’élève qu’à 20-25%. La plupart des entreprises vietnamiennes restent cantonnées à des activités d’assemblage et de sous-traitance simples, tandis que les transferts d’actifs de propriété intellectuelle en provenance du secteur à capitaux étrangers ne représentent que 13% de l’ensemble des opérations de transfert.

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Aux termes de la Résolution N°10, la qualité, l’efficacité, l’innovation et le degré de coopération avec les entreprises nationales figurent parmi les principaux critères de sélection des investisseurs. Les projets dans les hautes technologies, la recherche et développement (R&D), l’IA, les semi-conducteurs, la transformation numérique et la transition verte sont prioritaires.

Pour concrétiser cette orientation, le ministère des Finances étudie actuellement un projet de loi modifiant et complétant la Loi sur l’investissement, en vue de le soumettre au gouvernement pour présentation à l’Assemblée nationale. Selon Bùi Thu Thuy, les incitations accordées aux entreprises à capitaux étrangers seront liées à des critères technologiques et à leurs engagements en matière de coopération avec les entreprises nationales. Les investisseurs devront présenter des rapports trimestriels et annuels. En cas de non-respect de leurs engagements, les incitations accordées pourront être retirées.

La Résolution N°280 préconise également de passer d’une concurrence fondée sur le nombre de projets, le montant des capitaux et des incitations généralisées à une approche axée sur la création de conditions favorables au développement et l’accompagnement des investisseurs tout au long du cycle de vie de leurs projets.

Pour attirer des investissements de haute qualité, la représentante de l’Agence de l’investissement étranger a souligné quatre priorités.

Premièrement, perfectionner le cadre institutionnel. Il convient de simplifier les procédures, d’élargir le mécanisme de "voie verte" et les procédures d’investissement spéciales pour les projets relevant des technologies stratégiques, y compris en dehors des zones industrielles et des parcs de haute technologie.

Deuxièmement, développer les infrastructures stratégiques. Il faut garantir des infrastructures numériques performantes, des réseaux 5G, des bases de données, un approvisionnement stable en énergie propre et des infrastructures de transport intégrées.

Troisièmement, améliorer la qualité des ressources humaines. Les groupes étrangers stratégiques doivent être encouragés à investir dans la R&D et à former directement la main-d’œuvre vietnamienne, afin de faire du Vietnam un maillon de l’innovation plutôt qu’un simple centre de sous-traitance.

Quatrièmement, renforcer les capacités des entreprises nationales. Il est proposé de mettre en place des incitations favorisant les transferts de technologies et d’élaborer un décret remplaçant le décret N°182/2024 relatif au Fonds de soutien à l’investissement. Ce dispositif vise notamment à soutenir les entreprises à capitaux étrangers qui s’engagent à transférer des technologies et à développer les chaînes d’approvisionnement locales.

Fait notable, l’Agence de l’investissement étranger a achevé l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs clés de performance (KPI) destinés à évaluer la mise en œuvre de la Résolution N°10. Ces indicateurs ont été intégrés au système de suivi des résolutions du Comité central, géré par le Bureau du Comité central du Parti.

Des comptes ont été attribués aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales afin qu’ils actualisent l’état d’avancement des mesures chaque mois et chaque trimestre. Cet outil vise à renforcer la responsabilité dans la mise en œuvre des politiques et à évaluer l’efficacité des dispositifs d’attraction des IDE.

Xuân Lôc/CVN