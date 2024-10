Hanoï est un "lieu d’interférence entre la tradition historique et la nouvelle vitalité"

L’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a partagé avec le journal électronique gouvernemental Government News ses sentiments sur Hanoï et sur les perspectives de coopération entre la capitale vietnamienne et des localités japonaises.

À l’occasion du 70e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre), l’ambassadeur du Japon au Vietnam Ito Naoki a partagé avec le journal électronique gouvernemental Government News ses sentiments sur Hanoï et sur les perspectives de coopération entre Hanoï et des localités japonaises.

L’ambassadeur Ito Naoki a déclaré que près de cinq mois depuis son mandat au Vietnam, après avoir visité le temple de la Littérature, la citadelle impériale de Thang Long et la Tour du drapeau de Hanoï, l’ambassadeur Ito Naoki s’est senti vraiment ému et a clairement ressenti la riche histoire de Hanoï.

Il a aussi vu une ville moderne, avec de hauts immeubles et de nouveaux centres commerciaux. Selon le diplomate, Hanoï est un lieu d’interférence entre la tradition historique et la nouvelle vitalité.

Après près de 40 ans de mise en œuvre du Renouveau (Dôi moi) et d’intégration internationale, et plus de 30 ans depuis que le Japon et le Vietnam ont repris leur coopération économique, le Japon a toujours soutenu le développement socio-économique du Vietnam.

Le gouvernement japonais a soutenu et coopéré avec Hanoï dans la construction de nombreuses ouvrages importants telles que l’aéroport international de Nôi Bài, le pont Nhât Tân, l’hôpital Bach Mai, le réseau de traitement des eaux usées de Yên Xa contribuant à améliorer la qualité de l’eau des rivières Tô Lich et Lu,… autrefois très polluées.

En rappelant que la Smart City au Nord de Hanoï est considérée comme l’un des plus grands projets d’investissement des secteurs privés du Japon et du Vietnam, l’ambassadeur a espéré que ce projet deviendrait un nouveau symbole de l’amitié bilatéral, portant l’empreinte culturelle et des applications technologiques japonaises dans les domaines de l’IoT, de l’éducation, des soins de santé, du respect de l’environnement...

Hanoï a signé des protocoles d’accord avec Yokohama, la préfecture de Fukuoka, Tokyo et la préfecture de Saitama, sur le renforcement des échanges et de la coopération dans de nombreux domaines tels que l’environnement, l’économie, l’agriculture, l’éducation, a rappelé l’ambassadeur Ito Naoki.

La coopération concrète dans divers domaines entre localités contribuera à promouvoir les relations amicales et de compréhension mutuelle entre le Vietnam et le Japon, tout en favorisant le développement du tourisme, du commerce et des investissements des deux pays, a-t-il estimé.

L’ambassade du Japon s’est coordonnée avec des individus et des organisations pour promouvoir les échanges culturels. L’ambassadeur Ito Naoki a déclaré que l’augmentation des échanges décentralisés favoriserait la croissance du tourisme. En 2023, le nombre de touristes vietnamiens venant au Japon a atteint un record avec plus de 570.000 personnes, chiffre qui devrait atteindre le million d’ici 2030.

