L’Internet vietnamien entre pour la première fois dans le top 10 mondial

L’Internet mobile au Vietnam a progressé de dix rangs, tandis que l’accès fixe s’est positionné au septième échelon, permettant aux deux technologies du pays d’intégrer conjointement et pour la première fois le top 10 planétaire.

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Photo : Capture d'écran/CVN

Selon la dernière publication d’Ookla, l’entreprise à l’origine de l’outil de mesure Speedtest, le débit médian en téléchargement de l’Internet mobile au Vietnam a atteint 205,58 Mbps en juillet, affichant une forte augmentation par rapport aux 156,48 Mbps mesurés le mois précédent. Le Vietnam a ainsi gagné dix places, passant du 20e au 10e rang mondial. Le débit en envoi s'est quant à lui établi à 35,93 Mbps.

Concernant le haut débit fixe, le Vietnam a enregistré un débit médian en téléchargement de 307,11 Mbps, en très légère diminution face aux 307,36 Mbps du mois antérieur, tout en gagnant une position pour s'embrasser de la septième place mondiale.

Grâce à ces performances, le pays figure pour la toute première période de manière simultanée parmi les dix nations et territoires proposant les débits de connexion mobile et fixe les plus rapides de la planète, d’après l’index d’Ookla.

Photo : Hoàng Phuong/CVN

L’analyste Ookla n’a formulé aucune explication explicite concernant cette embellie spectaculaire. Néanmoins, d’après les relevés de l’entreprise, le Vietnam constitue le marché ayant affiché la progression la plus marquée au cours du mois de juillet, alors que la majorité des autres nations sont demeurées stables. D'autres marchés ont également observé une hausse notable de leur vitesse mobile, à l’instar de la Malaisie, qui s'est adjugée quatre places pour se hisser au 19e rang, ou de la Nouvelle-Zélande, en progression de huit échelons pour atteindre la 25e position.

Au mois de mars de l’année précédente, le Vietnam avait déjà matérialisé une vive accélération des débits et de son positionnement mobile, à la suite d’une modification méthodologique introduite par Ookla et de la démocratisation progressive de la 5G. Depuis septembre 2024, moment marquant le lancement effectif des réseaux cellulaires de nouvelle génération, les courbes de performance traduisent une orientation haussière après une longue phase de stagnation.

Photo : Luu Quy/CVN

À l’appui de ces données, les statistiques émanant de l’application i-Speed, pilotée par le ministère des Sciences et des Technologies, confirment que les débits de la 5G locale ont observé une trajectoire ascendante ces derniers mois, franchissant la barre des 462 Mbps en juillet.

Dans le secteur du haut débit fixe, le Vietnam s'inscrit de longue date au sein du top 10 mondial, se maintenant régulièrement parmi les territoires les plus performants recensés par Ookla.

Au titre du mois de juillet, le débit médian descendant de l’Internet mobile s'établissait à 109,73 Mbps à l’échelle globale, contre 205,58 Mbps au Vietnam, soit près du double. S'agissant des infrastructures fixes, la médiane mondiale atteignait 127,70 Mbps, soit moins de la moitié des 307,11 Mbps mesurés sur le sol vietnamien.

Il convient toutefois de rappeler que ces valeurs reposent sur des médianes de téléchargement issues des tests réalisés via Speedtest, représentant le point milieu de l’ensemble des échantillons classés par ordre croissant, et non d’une moyenne arithmétique globale. Cette réalité implique qu'une partie des utilisateurs vietnamiens ne bénéficie pas nécessairement de ces vitesses maximales. Ookla précise par ailleurs que son index global est réactualisé mensuellement en exploitant les échantillons des trois derniers mois.

Au sein du classement mobile, les Émirats arabes unis conservent la pôle position avec 663,50 Mbps, tandis que la hiérarchie du fixe demeure dominée par Singapour, affichant 451,14 Mbps sur la même période.

Thu Huong/CVN