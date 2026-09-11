L'intelligence artificielle au service de la sécurité routière au Vietnam

Pour renforcer la sécurité routière, le Vietnam mise sur l'IA afin de numériser l'état des chaussées et d'anticiper les interventions. Déployée dans le cadre de projets pilotes à Dà Nang et sur l'autoroute Nord-Sud, cette technologie permet une collecte systématique des données, une maintenance préventive et une meilleure allocation des ressources dans la gestion du réseau routier national.

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Une évaluation précise de l'état de la chaussée constitue une étape importante dans l'élaboration des plans de réparation et d'entretien des routes. Avec un réseau étendu, comprenant un grand nombre de lignes routières et d'importantes infrastructures, les opérations de relevé, d'enregistrement et de traitement des données imposent des exigences croissantes en matière de délais, de ressources humaines et de cohérence.

C'est dans ce domaine que le Centre technique et technologique routier du Sud (S-RETC), relevant de l'Administration des routes du Vietnam, étudie et applique de nouvelles technologies. Grâce à des véhicules d'enquête équipés de logiciels spécialisés intégrant l'IA, les images et les données relatives à l'état de la chaussée sont directement collectées sur les lignes routières, avant d'être traitées et évaluées.

Dans le cadre d'un programme pilote mené en juillet 2026 sur certaines routes à Dà Nang, le S-RETC, en collaboration avec la société par actions de construction et de technologie TADIC et des experts indiens, a évalué les détériorations de la chaussée selon les indices PCI (Indice de l'état de la chaussée)/MCI (Indice de condition de maintenance). Parallèlement, les données relatives aux actifs d'infrastructure, notamment les panneaux de signalisation, le marquage au sol et les objets connexes, ont également été collectées.

À l'issue de ces essais, la capacité d'application des logiciels VRoad.AI et EOV pour la collecte et le traitement des données d'enquête a été initialement évaluée. Ces résultats jettent les bases de la poursuite du déploiement de solutions technologiques dans la pratique.

Identifier les anomalies sur l'ensemble du tronçon

L'intérêt de cette approche ne réside pas uniquement dans l'utilisation de l'IA pour identifier l'état de la chaussée. Les données collectées peuvent également être normalisées, stockées et exploitées à différentes étapes de la gestion des infrastructures.

À partir des données de terrain, les autorités de gestion et les unités spécialisées disposent ainsi d'une base supplémentaire pour évaluer l'état des ouvrages, identifier les points devant être traités en priorité et contribuer à la conception des projets de réparation et d'entretien.

En matière de sécurité du trafic, la connaissance rapide de l'état de la chaussée, des panneaux de signalisation, du marquage au sol et des actifs connexes permet également aux autorités de gestion d'être plus proactives dans l'organisation de l'entretien et la correction des insuffisances constatées sur les tronçons routiers.

Selon le plan d'application technologique de l'Administration vietnamienne des routes, le Centre technique et technologique routier du Sud a mené des enquêtes sur quatre projets relevant du ressort de la Zone de gestion routière III et de la Zone de gestion routière IV. Cette technologie a également été testée pour collecter des données sur les actifs routiers de l'autoroute Nord-Sud côté est, sur le tronçon allant de Quang Ngai à Khanh Hòa.

L'élargissement du périmètre d'enquête, des routes nationales aux autoroutes, souligne la nécessité de mettre en place des méthodes de collecte de données systématiques et cohérentes, adaptées aux exigences d'une gestion d'un réseau routier de plus en plus vaste.

Les données, socle de l'entretien préventif

Dans la gestion routière, les données ne révèlent pleinement leur valeur que lorsqu'elles sont régulièrement mises à jour et intégrées au processus de prise de décision. La numérisation de l'état des chaussées permet de disposer d'une base technique supplémentaire pour suivre, évaluer et comparer l'état des ouvrages dans le temps, au lieu de dépendre principalement de contrôles ponctuels.

Cette évolution marque également le passage d'une gestion reposant largement sur des enquêtes manuelles à une gestion fondée sur les données. L'IA ne remplace pas les cadres techniques, mais elle contribue à traiter de grands volumes d'informations et à rendre les opérations d'enquête, d'identification et de synthèse des données plus rapides et plus cohérentes.

Selon le S-RETC, l'application d'équipements et de technologies d'enquête modernes vise à améliorer la qualité des données, au service de la gestion, de l'exploitation, de l'entretien et de l'investissement dans la construction des ouvrages routiers.

Dans un contexte de forte accélération de la transformation numérique, la constitution d'une source de données techniques complètes et précises sur les infrastructures permettra au secteur routier de renforcer l'efficacité de la gestion et de l'allocation des ressources.

À partir des images obtenues lors de chaque mission d'enquête, l'état des lignes routières est progressivement converti en données pouvant être stockées, analysées et exploitées. Cette évolution contribue à faire passer l'entretien d'une logique essentiellement curative, déclenchée par l'apparition de détériorations, à une démarche plus proactive fondée sur l'identification, l'évaluation et la priorisation des interventions nécessaires.

L'IA et les données deviennent ainsi des outils supplémentaires pour améliorer la gestion des infrastructures et soutenir, en amont, la sécurité du trafic.

Texte et photos : Thuy Hà/CVN