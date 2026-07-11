Vietnam : résultat historique à l'Olympiade internationale de physique

Avec quatre médailles d'or, une d'argent et deux scores parfaits à l'épreuve théorique, le Vietnam a réalisé sa meilleure performance de l'histoire à la 56 e Olympiade internationale de physique en Colombie.

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Photo : VNA/CVN

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a annoncé, le 11 juillet, que les cinq membres de l’équipe nationale vietnamienne participant à la 56e Olympiade internationale de physique (IPhO 2026) avaient tous remporté une médaille, avec quatre médailles d’or et une médaille d’argent.

Il s’agit du meilleur résultat jamais obtenu par le Vietnam dans cette compétition, marqué notamment par une première historique : deux candidats ont obtenu la note maximale de 30/30 à l’épreuve théorique.

Les médailles d’or ont été décernées à Vu Nguyên Nguyên (Lycée d’élite Hanoï-Amsterdam) et Nguyên Nhât Minh (Lycée d’élite des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoï), tous deux auteurs d’un score parfait à l’épreuve théorique, ainsi qu’à Ta Ngoc Minh (Lycée d’élite de Bac Ninh) et Nguyên Thi Bich Ngoc (Lycée d’élite Lê Hông Phong, province de Ninh Binh). La médaille d’argent est revenue à Lê Duy Khánh (Lycée d’élite Lam Son, province de Thanh Hoá).

Parmi les sept meilleures délégations

Classé parmi les sept meilleures délégations, le Vietnam égale son record de 2017 en nombre de médailles, tout en enregistrant une avancée remarquable grâce à l’excellence des performances individuelles. Ce résultat témoigne de la solidité des connaissances, des capacités de réflexion et de résolution de problèmes des élèves vietnamiens. Il confirme également leur excellence dans l'une des compétitions scientifiques internationales les plus exigeantes au niveau du secondaire.

L’équipe vietnamienne se distingue également par la présence de deux jeunes filles et par le fait que trois de ses membres sont encore en 11e classe (équivalant à la classe de première dans le système scolaire français), ce qui laisse entrevoir de belles perspectives pour la formation des futurs talents scientifiques du pays.

L’IPhO 2026 s’est déroulée à Bucaramanga, en Colombie, du 4 au 12 juillet, avec la participation de 381 lycéens représentant 85 pays et territoires. Les candidats ont disputé deux épreuves de cinq heures chacune - une épreuve théorique et une épreuve expérimentale - destinées à évaluer leur maîtrise des connaissances théoriques et des compétences expérimentales en physique.

VNA/CVN