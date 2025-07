Typhon Wipha

Hanoï accorde 5 milliards de dôngs à Nghê An pour surmonter les conséquences

Hanoï a alloué 5 milliards de dôngs (196.000 dollars) pour aider Nghê An à surmonter les conséquences du typhon Wipha, qui a récemment provoqué d'importantes inondations, des glissements de terrain et des dommages aux infrastructures et aux moyens de subsistance dans cette province centrale.

>> Le typhon Wipha se calme, mais laisse des pluies intenses dans le Nord et le Centre

>> Nghê An : aide d’urgence aux villages isolés par les inondations

>> La Croix-Rouge se mobilise pour venir en aide aux habitants sinistrés à Nghê An

Photo : VNA/CVN

La secrétaire du Comité municipal du Parti, Bùi Thi Minh Hoài, a adressé le 24 juillet un message de sympathie aux cadres, soldats et populations de la province de Nghê An. Ce message exprimait sa profonde préoccupation face aux lourdes pertes subies par les habitants, en particulier dans les zones les plus touchées par le récent typhon.

Elle s'est déclarée convaincue qu'avec le soutien du Parti, de l'État et des autres localités, et grâce à la détermination et à l'unité de ses autorités, de ses forces armées et de sa population, la province de Nghê An surmontera bientôt les défis actuels, se relèvera de la catastrophe et stabilisera la vie des habitants touchés.

Les fortes pluies prolongées dues au typhon Wipha ont entraîné de graves inondations et glissements de terrain à Nghê An, causant d'importantes pertes humaines et matérielles. De nombreuses habitations ont été endommagées ou emportées, de vastes zones de cultures et d'aquaculture ont été submergées, et de nombreux ponts et routes ont été détruits. Plusieurs localités restent isolées en raison de la montée des eaux.

VNA/CVN