Le typhon Wipha se calme, mais laisse des pluies intenses dans le Nord et le Centre

Le typhon Wipha s’est rapidement affaibli après avoir touché terre et ne représente plus une menace directe, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

>> Le typhon Wipha a touché terre entre Hung Yên et Ninh Binh

>> Typhon Wipha : vigilance face aux crues et glissements de terrain

>> Typhon Wipha en déclin, fortes pluies au Nord et au Centre

À 01h00 du matin le 23 juillet, le système s’était transformé en zone dépressionnaire au-dessus de la région frontalière entre le Vietnam et le Laos, avec des vents inférieurs à 39 km/h. Il devrait se dissiper complètement dans les prochaines heures.

Photo : VNA/CVN

Malgré son affaiblissement, le typhon Wipha continue d’apporter de fortes pluies sur de vastes zones du Nord et du Centre du Vietnam.

Une nouvelle vague de précipitations généralisées est attendue entre le 24 et le 25 juillet, avec des cumuls pouvant dépasser 200 mm par endroits.

Au cours des dernières 24 heures, des précipitations modérées à très fortes ont été enregistrées à Nhu Thanh (province de Thanh Hoa) avec 350 mm, Châu Nga (Nghê An) avec 334,6 mm, Pu Danh (Son La) avec 197,4 mm, Doàn Kêt (Phu Tho) avec 184,8 mm, et Tram Tâu (Lào Cai) avec 133mm.

Face à cette situation, les autorités météorologiques ont émis des alertes à haut risque de crues soudaines et de glissements de terrain à plusieurs endroits dans les provinces de Son La, Phu Tho, Lào Cai, Thanh Hoa et Nghê An.

Dans nombre de ces zones, le sol est déjà fortement saturé, ce qui aggrave encore le risque. Il est conseillé aux autorités locales de prendre des mesures préventives, d’examiner les zones vulnérables et de suivre de près les alertes mises à jour, disponibles sur le site web : https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Les conditions en mer restent défavorables. Des vents atteignant la force 6, des rafales à 7 - 8, et des vagues atteignant 3,5 m sont attendus le 23 juillet dans le centre de la Mer Orientale et dans les eaux allant de Khanh Hoà à Lâm Dông.

Ces conditions maintiennent le niveau d’alerte 2 pour le risque de phénomènes météorologiques dangereux. Il est recommandé à tous les navires se trouvant dans ces zones de faire preuve d’une extrême prudence.

Concernant les prévisions météorologiques générales pour mercredu 23 juillet : des averses et des orages épars, parfois localement intenses, sont attendus dans le Nord du pays, accompagnés d’éclairs, de grêle et de rafales de vent. Les températures devraient osciller entre 21 et 31°C.

Des pluies fréquentes sont prévues dans les régions du Centre-Nord, tandis que le Centre-Sud et les Hauts plateaux du Centre connaîtront des précipitations l’après-midi et le soir.

Dans le Sud, notamment à Hô Chi Minh-Ville, une journée ensoleillée avec des averses éparses est attendue en fin de journée, avec des températures pouvant atteindre 34°C.

VNA/CVN