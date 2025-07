Des jeunes Vietnamiens d’outre-mer veulent "écrire la suite de l’histoire de la paix"

Dans le cadre des activités du Camp d’été du Vietnam 2025, plus de 100 jeunes Vietnamiens vivant à l’étranger, originaires de 31 pays et territoires, ont participé le soir du 23 juillet à un programme d’échange autour de la langue vietnamienne, placé sous le thème "Écrire la suite de l’histoire de la paix", à Nghê An, terre natale du Président Hô Chi Minh.

Lors de cette soirée empreinte d’émotion, les jeunes participants ont chanté, récité des poèmes, joué des saynètes et partagé leurs sentiments… en vietnamien, langue de la famille, des souvenirs et berceau culturel de la nation.

Ngô Thị Thanh Mai, vice-présidente du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger et cheffe de la délégation du Camp d’été 2025, a souligné que l’échange linguistique constituait l’un des temps forts de cette édition. À travers des concours de récits, de poésie, de chansons folkloriques et de présentations personnelles sur leur retour au pays ancestral, les jeunes Vietnamiens d’outre-mer ont démontré leurs compétences linguistiques tout en nourrissant leur amour pour la langue maternelle et la culture vietnamienne.

Dans le cadre de l’événement, les jeunes vietnamiens avaient visité le site historique national spécial de Kim Liên, incluant les maisons natales paternelle et maternelle du Président Hô Chi Minh.

Ces dernières années, la communauté vietnamienne à l’étranger s’efforce de préserver et de promouvoir la langue vietnamienne. De nombreuses initiatives ont vu le jour grâce à l’implication d’enseignants, d’associations et de parents comme cours de vietnamien, enseignement en ligne, concours, rencontres et spectacles d’arts traditionnels.

Conscient de l’importance de cette mission, le Parti et le gouvernement vietnamien ont mis en place plusieurs politiques pour préserver l’identité culturelle nationale. En août 2022, le Premier ministre a approuvé un plan pour instaurer une "Journée d’honneur de la langue vietnamienne" au sein des communautés vietnamiennes à l’étranger, pour la période 2022-2030. Cette initiative a reçu un accueil enthousiaste, contribuant à dynamiser concrètement l’apprentissage et l’enseignement du vietnamien au-delà des frontières nationales.

