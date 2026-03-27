Haltérophilie : des bases solides pour soulever des montagnes

Après les Jeux d’Asie du Sud-Est 2025 (SEA Games 33) peu convaincants, la route vers les Jeux asiatiques 2026 (ASIAD 20) et les Jeux olympiques 2028 s’annonce semée d’embûches pour la sélection vietnamienne d’haltérophilie.

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Photo : VNA/CVN

La Fédération asiatique d’haltérophilie (AWF) et le comité d’organisation des ASIAD 20 ont récemment dévoilé les 16 catégories officielles qui seront disputées au Japon. Chez les hommes, les nouvelles catégories sont les suivantes : -60 kg, -69 kg, -70 kg, -75 kg, -85 kg et -95 kg. Chez les femmes : -49 kg, -53 kg, -57 kg et -61 kg. Les catégories supérieures masculines (deux) et féminines (quatre) restent inchangées.

Cette décision s’inscrit dans une série d’ajustements. Depuis la mi-2025, les compétitions internationales appliquent déjà ces nouveaux barèmes. Début novembre, la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF) a confirmé leur entrée en vigueur officielle à partir du 1er août 2026. Face à cette évolution, les organisateurs des ASIAD 20 ont dû adapter rapidement le programme afin d’éviter toute préparation à l’aveugle des délégations.

Adaptation nécessaire aux nouveaux standards

Le Vietnam sort de SEA Games 33 délicats, où il a fallu attendre la dernière journée pour voir Trân Đinh Thang décrocher l’or dans la catégorie des plus de 94 kg hommes, mettant fin à une longue disette pour la discipline. Mais à l’échelle continentale, Đinh Thang devra affronter l’élite asiatique. La difficulté sera d’autant plus grande que les ASIAD modifient également leur système d’attribution des médailles.

Photo : VNA/CVN

Selon le staff technique vietnamien, seules les performances en arraché et en épaulé-jeté seront désormais récompensées, sans prise en compte du total combiné. Une nouveauté qui peut offrir davantage d’opportunités aux spécialistes de chaque mouvement. Mais la clé restera une préparation méticuleuse, une gestion tactique rigoureuse et une analyse précise des forces adverses.

Le changement de catégories pourrait profiter à la jeune génération. À l’image de K’Duong, double médaillé d’or aux Championnats d’Asie juniors et cadets 2025 au Kazakhstan. Son épaulé-jeté à 162 kg, homologué record d’Asie chez les jeunes, témoigne du potentiel d’une relève ambitieuse.

Autre espoir, Trân Minh Tri, sacré champion d’Asie 2025 au total dans la catégorie des moins de 67 kg, avant de s’imposer en -71 kg aux Championnats d’Asie du Sud-Est. Dans un contexte où la flexibilité stratégique entre catégories devient un atout majeur, la capacité à évaluer la concurrence sera déterminante.

Nguyên Thanh Duy incarne également cette dynamique. Aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025, il a dominé des adversaires chinois, ouzbeks et kazakhs pour remporter l’or en -65 kg, tout en battant le record asiatique junior à l’épaulé-jeté. Après un échec initial à 118 kg, il avait choisi de tenter une barre plus lourde, un pari audacieux et payant. De quoi renforcer la confiance d’une génération appelée à porter les ambitions vietnamiennes sur les prochaines grandes scènes internationales.

Des ASIAD aux Jeux olympiques

À la suite des annonces de la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF), l’équipe vietnamienne intensifie sa préparation en vue d’une série de compétitions déterminantes. À peine les ASIAD 20 achevées en septembre, les Mondiaux 2026, prévus en octobre prochain en Chine, donneront le coup d’envoi de la course aux quotas pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Un premier tour qualificatif est d’ores et déjà programmé en décembre.

Photo : VNA/CVN

Les haltérophiles asiatiques disposeront ensuite de trois autres opportunités pour décrocher leur billet olympique, lors des tours qualificatifs prévus en février, juin et novembre 2027.

Pour les Jeux de 2028, les catégories officielles seront une nouvelle fois resserrées. Chez les hommes : -65 kg, -75 kg, -85 kg, -95 kg, -110 kg et plus de 110 kg. Chez les femmes : -53 kg, -61 kg, -69 kg, -77 kg, -86 kg et plus de 86 kg. Seuls les dix meilleurs athlètes mondiaux de chaque catégorie seront admis à concourir. Un niveau d’exigence particulièrement élevé, qui contraint l’haltérophilie vietnamienne à redoubler d’efforts pour espérer se faire une place parmi l’élite.

À court terme, la priorité reste les ASIAD 20 et les Championnats du monde 2026, deux échéances majeures au calendrier très rapproché. Le staff technique devra rapidement arrêter ses choix et planifier avec précision le pic de forme des athlètes. Parallèlement, la discipline cherche à s’attacher les services d’experts étrangers afin d’élever encore la qualité de la préparation.

Dès le début du mois d’avril, la sélection vietnamienne participera aux Championnats d’Asie 2026. Un test grandeur nature, crucial pour permettre aux principaux haltérophiles d’évaluer la concurrence et de mesurer leur véritable niveau sur la scène continentale.

Phuong Nga/CVN