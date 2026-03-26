Football : le Vietnam s’offre un succès net 3-0 contre le Bangladesh

>> Football : le Vietnam qualifié pour la phase finale de la Coupe d’Asie 2027
>> L’équipe du Vietnam bondit au classement FIFA et se rapproche du Top 100 mondial
|L'équipe du Vietnam s'est imposée sur le score de 3 - 0 face au Bangladesh.
|Photos : VNA/CVN
Dominatrice tout au long de la rencontre et portée par le soutien enthousiaste de ses supporters, la sélection vietnamienne s’est imposée sur le score de 3-0.
Ce succès constitue un signal positif pour la sélection vietnamienne, qui s’apprête à affronter la Malaisie au stade Thiên Truong le 31 mars.
Classé 103e mondial, le Vietnam a déjà assuré sa qualification pour la phase finale de la Coupe d’Asie 2027 (Asian Cup).
Son dernier match du groupe F des éliminatoires finaux de la compétition face à la Malaisie se disputera à 19h00 le 31 mars au stade Thiên Truong, dans la province de Ninh Binh (Nord).
VNA/CVN